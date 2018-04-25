اصلاح الگوی کشت با ۲۰ درصد کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده‌همایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: کاهش ۶۵ درصدی بارندگی در سال زراعی و کاهش ۶۸ درصدی بارندگی در سال آبی شرایط کشاورزی در استان را تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که به دنبال راه حل های مناسبی برای عبور از این بحران و به حداقل رساندن مشکلات کشاورزان هستیم.

وی عنوان کرد: بیلان منفی دشت های هرمزگان نشان می دهد ۲۰ الی ۵۰ درصد دشت ها با مشکلات کم آبی شدید مواجه هستند تنها برخی پراکندگی بارش در غرب استان خوب بوده که آن هم تاثیر چندانی در تغییر منابع آب استان نداشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان افزود: در سال پیش رو با تدابیر لازم تصمیم به کاهش مقدار کشت برخی از محصولات و جایگزینی آنها گرفته شد، همچنین در همین راستا استاندار هرمزگان این قول را داده که در راستای کمک به تغییر الگوی کشت در استان با همکای و طی جلساتی با استانهای همجوار با هماهنگی حجم محصولات یکسان کشت شده را کاهش دهند تا کشاورزان در فروش محصولات به مشکل بر نخورند.

باقرزاده در خصوص کاهش کشت در محصولات مختلف خاطرنشان کرد: در محصولات صیفی، سبزی و ذرت ۲۰ درصد و هندوانه ۷۰ درصد کاهش خواهیم داشت اما در کاشت گندم به دلیل ارزش و استراتژیک بودن آن هیچگونه کاهشی نخواهیم داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با تاکید بر اینکه کشاورزان باید در راه رسیدن به این هدف مهم کمک کنند، اظهارداشت: در صورتی که کشاورزان در این طرح ها همکاری و همراهی کنند محصولات کمتری کشت خواهند کرد اما در قیمت محصول با افزایش خوبی روبه رو خواهند بود.

وی افزود: در حال حاضر سطح زیرکشت محصولات سبزی و صیفی در استان ۴۸ هزار هکتار، هندوانه ۹ هزار و ۶۰۰ هکتار و ذرت ۴ هزار و ۱۴۰ هکتار می‌باشد و نیاز آبی زراعت سبزی و صیفی ۵ هزار مترمکعب در هر هکتار و هندوانه ۴ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در هر هکتار است.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص کشت کلزا و جایگزینی ان با برخی از محصولات تصریح کرد: در سال گذشته در استان ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار کلزا کشت شده اما محصول کلزا را بایستی در منطقه‌ای کشت کرد که کارآیی داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد: از ۷۹هزار هکتار سطح زیر کشت زراعی تنها ۲۰ درصد احتمال کاهش کشت در سال جاری وجود دارد همچنین دولت در راستای کمک به کشاورزان با کمک ۸۵ درصدی به کشاورزان در خصوص آبیاری تحت فشار سعی در کنترل این معضل دارد.

باقرزاده با بیان اینکه تنها ۱۰ هزار هکتار از اراضی فاقد سیستم آبیاری تحت فشار هستند گفت: آب مورد نیاز برای کشت محصولات کشاورزان براساس سند ملی برای زراعت ۳۹۰ میلیون مترمکعب با روش آبیاری تحت فشار و ۹۵۰ میلیون مترمکعب با روش آبیاری غرقابی و برای باغات یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب با روش آبیاری تحت فشار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب با روش آبیاری غرقابی است که امسال با تنش آبی در استان مواجه بوده و بایستی هرچه سریعتر روش‌های آبیاری را اصلاح کنیم.