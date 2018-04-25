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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

«پرسه در حوالی من» نامزد دریافت سه جایزه از جشنواره لندن شد

«پرسه در حوالی من» نامزد دریافت سه جایزه از جشنواره لندن شد

فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» به کارگردانی غزاله سلطانی نامزد دریافت سه جایزه از جشنواره لندن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» به کارگردانی غزاله سلطانی در بخش مسابقه جشنواره unrestricted view film festival لندن به نمایش در می‌آید.

این جشنواره از تاریخ ٢٣ تا ٢٩ آوریل برابر با ۳ تا ۹ اردیبهشت ماه در حال برگزاری است و فیلم «پرسه در حوالی من» در سه بخش بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم بلند خارجی نامزد دریافت جایزه شده است.

فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» درباره دنیای زنی است که در آستانه ۳۰ سالگی در دل تهرانِ امروز به دنبال رویای خود می‌رود.

مهراوه شریفی نیا، بهناز جعفری و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

کد مطلب 4280936
زهرا منصوری

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