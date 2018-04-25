به گزارش بازرگانی مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آیین امضای این تفاهم نامه همکاری در تهران، چابهار را نقطه پیوند همکاری ایران و چین در حوزه پتروشیمی دانست و افزود: پیوند روابط اقتصادی ایران و چین در چابهار می تواند به روابط دوجانبه بلندمدت و استراتژیک کمک کند.

وی برنامه های دولت ایران برای توسعه چابهار را استراتژیک و همه جانبه دانست و افزود: توسعه چابهار یکی از مهمترین طرح های دولت در راستای توسعه سواحل مکران است.

بانک تصریح کرد: دولت چین در حوزه اقتصادی سیاست های دقیقی دارد و دولت ایران از طرح های بلندمدت چین برای توسعه اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی حمایت می کند.

مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت ایران مصمم است خط آهن چابهار و زاهدان به سرعت تقویت و اجرا شود، افزود: این خط آهن در توسعه مبادلات تجاری چابهار بسیار موثر است و توسعه فعالیت های ریلی و جاده ای از برنامه های جدی دولت است.

وی افزود: وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی برای چابهار برنامه های خوبی درنظر گرفته اند و چند روز پیش نیز توافق احداث خط لوله گاز بین شرکت نفت و شرکت پتروشیمی نگین مکران چابهار قطعی شد تا این خط لوله به ساخت مجتمع پتروشیمی نگین مکران سرعت ببخشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به توسعه بندر چابهار که سال گذشته با حضور رییس جمهوری افتتاح شد، گفت: اجرای فرودگاه مستقل چابهار از جمله سیاست های زیربنایی است که با جدیت در چابهار دنبال می شود و ظرفیت های منطقه را افزایش خواهد داد.

وی افزود: شرکت های چینی که در چابهار در حوزه پتروشیمی سرمایه گذاری کرده اند، در انتقال تکنولوژی و توسعه فعالیت های پتروشیمی در ایران نقش مهمی ایفا می کنند.

بانک با تاکید بر اینکه چابهار می تواند نقطه مرکزی، محرک و پایلوت همکاری های مشترک ایران و چین باشد، افزود: گزارش این همکاری و تفاهم نامه به رئیس جمهوری ارایه می شود و اطمینان دارم که وی از این برنامه حمایت جدی خواهند کرد.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، شرکت جی جی سی چین و مجتمع پتروشیمی نگین مکران؛ تحت نظارت فدراسیون صنعت شیمی و پتروشیمی چین و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف احداث پارک پتروشیمی به امضا رسید.

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین (CPCIF) در صدر هیاتی ۳۲ نفره طی روزهای گذشته از منطقه آزاد چابهار بازدید کرده و با ظرفیت های آن برای سرمایه گذاری آشنا شدند.

چین بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می رود و علاوه بر نفت، عمده کالاهای غیرنفتی ایران اعم از پتروشیمی و مواد معدنی نیز به مقصد بنادر این کشور بارگیری می شود.