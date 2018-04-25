برد رئال مادرید در زمین بایرن مونیخ/فینال در انتظار شاگردان زیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید دیدار رفت خود در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را چهارشنبه شب در ورزشگاه آلیانتس آره نا برگزار کردند که در پایان رئال مادرید ۲ بر یک پیروز شد.

بایرن مونیخ بازی را با فشار فراوان شروع کرد و بازیکنان این تیم در دقایق ابتدایی اعتقاد به پنالتی کارواخال داشتند که داور اعتقاد دیگری داشت. در دقیقه ۸ بازی آرین روبن مصدوم شد و از بازی بیرون رفت. وقفه ای که بخاطر مصدومیت او رخ داد بازی را از تب و تاب اولیه انداخت.

پرسینگ بالای دو تیم باعث شد تا بازی بیشتر در میانه میدان جریان داشته باشد. شوت کارواخال از معدود حملات رئال مادرید بود و بایرن مونیخ هم تا دقیقه ۲۵ کار خاصی رخ نداد.

بایرن مونیخ در یک ضد حمله دیدنی در دقیقه ۲۸ دروازه حریف را باز کرد. جاشوا کیمیچ از راست گریخت و در حالی که انتظار می رفت با پاس عرضی لواندوفسکی و مولر را در موقعیت گلزنی قرار دهد با ضربه ای دقیق دروازه رئال مادرید را گشود.

بایرن مونیخ که مصدومان زیادی در تیم خود داشت بواتنگ را هم بخاطر مصدومیت از دست داد تا موجی از نگرانی گریبان کادر فنی و نیمکت این تیم را بگیرد. مونیخی ها که دست از حمله بر نداشته بودند در دقیقه ۳۳ یک موقعیت عالی را بخاطر کنترل نه چندان خوب ریبری از دست دادند.

بایرن مونیخ که فضای پشت مدافعان رئال مادرید را مد نظر قرار داده بود در دقیقه ۴۰ یک موقعیت خوب دیگر را توسط هوملز از دست داد. ضربه مولر که به مدافعان حریف اصابت کرد و به کرنر رفت فرصت دیگر میزبان بود.

رئال مادرید در نخستین حمله نه چندان جدی خود در این نیمه به گل دست یافت. مارسلو در دقیقه ۴۴ پاس به عقب را با شوتی زمینی درون دروازه حریف جای داد تا کار به تساوی کشیده شود.

زیدان در شروع نیمه دوم آسنسیو را جایگزین ایسکو کرد. در حالی که بایرن مونیخ چند حمله متوالی را ترتیب داده بود این رئال مادرید بود که با تعویض طلایی زیدان به گل رسید.

یک اشتباه از بازیکنان بایرن مونیخ ضد حمله مرگبار رئال مادرید را به دنبال داشت و مارکو آسنسیو در دقیقه ۵۷ موقعیت تک به تک را به گل تبدیل کرد.

بایرن مونیخ چند دقیقه بعد یک موقعیت عالی را در دهانه دروازه حریف توسط مولر از دست داد. رئال مادرید در دقیقه ۷۱ توسط رونالدو در ضد حمله موفق به گلزنی شد اما داور خطای هند او را اعلام کرد.

میزبان بهترین موقعیت گلزنی را در دقیقه ۸۸ از دست داد. لواندوفسکی در موقعیت تک به تک با ناواس نتوانست گلزنی کند تا بایرن را از شکست تلخ خانگی نجات دهد.

رئال مادرید با این برد شیرین خارج از خانه گام بلندی را برای سومین فینال متوالی با هدایت زیدان برداشته است.