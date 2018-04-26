صاحبان جدید کارخانه ها کارگران را بیکار نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری فارس افزود: کارخانه چند صد میلیاردی را به ربع قیمت فروختند و هیچکس پیگیر نبود اما چرا کارخانه را تعطیل می کنید.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به اینکه کارگر که نباید مشکل تامین اجتماعی را حل کند، گفت: کارگر شکایت خودش را باید به چه کسی منتقل کند که فردا برای خودش ایجاد مشکل نکند.

راستگو افزود: مشکلات برای کارگران زیاد است و در این راستا مجلس چه کاری برای رفع آن انجام داده است.

وی یادآور شد: کارگر به دنبال امنیت و رفاه می گردد که در این راستا نمایندگان مجلس باید به فکر باشند.