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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس:

صاحبان جدید کارخانه ها کارگران را بیکار نکنند

صاحبان جدید کارخانه ها کارگران را بیکار نکنند

شیراز _ دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: کارخانه های چندصد میلیاردی به ربع قیمت به افراد خاص فروخته شده اند اما باید مراقبت کرد که کارگر بیکار نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری فارس افزود: کارخانه چند صد میلیاردی را به ربع قیمت فروختند و هیچکس پیگیر نبود اما چرا کارخانه را تعطیل می کنید.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به اینکه کارگر که نباید مشکل تامین اجتماعی را حل کند، گفت: کارگر شکایت خودش را باید به چه کسی منتقل کند که فردا برای خودش ایجاد مشکل نکند.

راستگو افزود: مشکلات برای کارگران زیاد است و در این راستا مجلس چه کاری برای رفع آن انجام داده است.

وی یادآور شد: کارگر به دنبال امنیت و رفاه می گردد که در این راستا نمایندگان مجلس باید به فکر باشند.

کد مطلب 4281876

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