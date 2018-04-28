حال عمومی محمدرضا باطنی رضایتبخش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهباشی مدیرمسئول و سردبیر مجله بخارا و از افراد نزدیک به استاد باطنی که عصر جمعه هفتم اردیبهشت به عیادت این زبان‌شناس پیشکسوت رفته است، در این باره گفت: خوشبختانه حال عمومی دکتر باطنی خوب است و در حضور دکتر قباد سرمد، از متخصصین جراحی مغزو و اعصاب که وی را معاینه کرد، به سوالاتی که درباره وضعیتش‌ پرسیده می‌شد، پاسخ گفت.

وی افزود: به نظر دکتر قباد، حال عمومی دکتر باطنی در وضعیت مناسبی قرار دارد اما به علت از دست مایعات، بهتر است کماکان سرم درمانی را ادامه دهد؛ با این وجود، در سی تی اسکن اسپیرال ریه‌ها، نکته نگران کننده‌ای مشاهده نشد و پزشکان معالج منتظر نتایج سایر آزمایشات هستند.

یادآوری می‌شود، استاد دکتر محمدرضا باطنی زبان‌شناس مطرح کشورمان که حدود ۱۰ روزی بود که حال مساعدی نداشت و در منزل تحت درمان بود، بامداد جمعه (هفتم اردیبهشت) به علت پایین آمدن فشار خون و به تشخیص پزشکان در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

محمدرضا باطنی، مترجم، استاد دانشگاه و زبان‌شناس نامی در حال حاضر ۸۳ سال دارد. وی که مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلی خود را در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه لیدز گذرانده و دکترای زبانشناسی از دانشگاه تهران دارد، از اواسط دهه شصت از سوی انتشارات فرهنگ معاصر برای راه‌اندازی و مدیریت واحد پژوهش این انتشاراتی مشغول به کار شد که این همکاری تا به امروز ادامه داشته و حاصل آن انتشار عناوین مهمی در فرهنگ‌های دو زبانه بوده که آخرین آن‌ها فرهنگ پویا و فرهنگ افعال گروهی است.

دکتر باطنی علاوه بر تدریس و تحقیق در رشته زبان‌شناسی کار با مطبوعات و نوشتن مقاله‌هایی در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی را هم پی گرفته است.

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، انتشارات امیرکبیر، مسائل زبان شناسی نوین، انتشارات آگاه، نگاهی تازه به دستور زبان، انتشارات آگاه، چهار گفتار درباره زبان، انتشارات آگاه، درباره زبان، انتشارات آگاه، زبان و تفکر، فرهنگ معاصر، پیرامون زبان و زبان شناسی، فرهنگ معاصر، تعدادی از آثار تألیفی وی در زمینه زبان شناسی و زبان و زبان شناسی، رابرت‌هال، انتشارات امیرکبیر و زبان‌شناسی جدید، مانفرد بی یرویش، انتشارات آگاه، نیز تعدادی از آثار ترجمه‌ای وی در همین زمینه (زبان شناسی) است.

از جمله آثار ترجمه‌ای غیر زبان شناسی دکتر باطنی هم می‌توان به درآمدی بر فلسفه (بوخینسکی، انتشارات البرز)، انسان به روایت زیست شناسی (آنتونی بارنت، نشر نو)، دانشنامه مصور (انتشارات آگاه)، ساخت و کار ذهن (بلیک مور، فرهنگ معاصر)، خواب (یان اوزوالد، فرهنگ معاصر) و مغز و رفتار (فرانک کمپ بل، فرهنگ معاصر)، اشاره کرد.

فرهنگ انگلیسی-فارسی و فرهنگ معاصر آن، فرهنگ دوجلدی انگلیسی-فارسی پویا، فرهنگ فعل‌های گروهی پویا (phrasal verbs) انگلیسی-فارسی و واژه‌نامه روان شناسی با دکتر محمد نقی براهنی و دیگران که همگی از سوی انتشارات فرهنگ معاصر عرضه شده‌اند، هم از جمله کتاب‌های فرهنگ استاد باطنی است.