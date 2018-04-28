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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل خبر داد؛

بحث آسیب‌های فضای مجازی در بین مادران بررسی می‌شود

بحث آسیب‌های فضای مجازی در بین مادران بررسی می‌شود

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از بررسی آسیب‌های فضای مجازی در بین مادران به‌عنوان یکی از اولویت‌های حوزه بانوان تبلیغات اسلامی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر شنبه در جلسه ستادی تبلیغات اسلامی اردبیل با مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی تبلیغات اسلامی افزود: شناسایی و کاهش این آسیب ها در بین مادران امسال از سوی کمیته بانوان فرهنگی و جمعیت زنان فرهیخته استان پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه آسیب های فضای مجازی تاکنون کمتر مورد توجه بوده است، ادامه داد: این درحالی است که نقش تربیتی و آموزشی مادران در خانواده و جامعه نقش کلیدی بوده و غفلت از آن می تواند آسیب های احتمالی را در بین نسل حاضر و نسل آینده در پی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید بر اینکه باید اطلاع رسانی گسترده ای در این خصوص صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه امسال کمیته های بانوان تبلیغات اسلامی برنامه های آموزشی، تربیتی و کاربردی زیادی اجرا خواهند کرد.

وی کاهش آسیب های اجتماعی را از اولویت های این سازمان برشمرد و بیان داشت: این آسیب ها در چهار موضوع طلاق، بحث های اخلاقی، سکونتگاه های غیررسمی و آسیب های فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

ستوده با بیان اینکه هم اکنون طلاق در مرحله بسیار حساسی قرار دارد، تاکید کرد: شناسایی آسیب ها در حوزه بحث های اخلاقی نیز با توجه مرزی بودن و نیز گردشگرپذیری استان اردبیل ضرورت دو چندان دارد و نیازمند توجه ویژه به فرهنگ دینی و اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی استان متذکر شد: در این زمینه تاکنون سکونتگاه های غیررسمی سه شهر اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر شناسایی شده است.

کد مطلب 4282951
محمد میرزایی ناطق

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