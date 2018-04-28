به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر شنبه در جلسه ستادی تبلیغات اسلامی اردبیل با مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی تبلیغات اسلامی افزود: شناسایی و کاهش این آسیب ها در بین مادران امسال از سوی کمیته بانوان فرهنگی و جمعیت زنان فرهیخته استان پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه آسیب های فضای مجازی تاکنون کمتر مورد توجه بوده است، ادامه داد: این درحالی است که نقش تربیتی و آموزشی مادران در خانواده و جامعه نقش کلیدی بوده و غفلت از آن می تواند آسیب های احتمالی را در بین نسل حاضر و نسل آینده در پی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید بر اینکه باید اطلاع رسانی گسترده ای در این خصوص صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه امسال کمیته های بانوان تبلیغات اسلامی برنامه های آموزشی، تربیتی و کاربردی زیادی اجرا خواهند کرد.

وی کاهش آسیب های اجتماعی را از اولویت های این سازمان برشمرد و بیان داشت: این آسیب ها در چهار موضوع طلاق، بحث های اخلاقی، سکونتگاه های غیررسمی و آسیب های فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

ستوده با بیان اینکه هم اکنون طلاق در مرحله بسیار حساسی قرار دارد، تاکید کرد: شناسایی آسیب ها در حوزه بحث های اخلاقی نیز با توجه مرزی بودن و نیز گردشگرپذیری استان اردبیل ضرورت دو چندان دارد و نیازمند توجه ویژه به فرهنگ دینی و اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی استان متذکر شد: در این زمینه تاکنون سکونتگاه های غیررسمی سه شهر اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر شناسایی شده است.