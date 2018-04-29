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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۰

ماجرای اشغال وال استریت در شبکه افق

ماجرای اشغال وال استریت در شبکه افق

مجموعه مستند «اشغال وال استریت» طی چهار قسمت با موضوع بررسی اعتراضات مردم آمریکا علیه نظام سرمایه داری در سال ۲۰۱۱، طی هفته جاری از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «اشغال وال استریت» به بررسی اعتراضات مردم آمریکا علیه نظام سرمایه داری در سال ۲۰۱۱ می پردازد. در فاصله کوتاهی پس از بیداری اسلامی در کشورهای عربی همچون مصر، تونس و لیبی در آمریکا نیز صدای اعتراض مردم مورد ستم قرار گرفته، بلند شد.

اعتراضات مردمی در آمریکا به جنبش ۹۹ درصدی یا تسخیر وال استریت معروف شده است.

مردم آمریکا علیه نظام سرمایه داری آمریکا قیام کردند و اگرچه این جنبش به دلیل نبود وجود رهبری منسجم و تحت فشار شدید امنیتی پلیس آمریکا کمرنگ شد اما کارشناسان از احتمال شکل گیری جنبش های اعتراضی جدید و تقویت آنها به گونه ای که علاوه بر بعد سیاسی و اقتصادی، بُعدهای فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل شود خبر می دهند.

مستند «اشغال وال استریت» از هفدهم سپتامبر ۲۰۱۱ شروع می شود که گفتگو با فعالان اینترنتی و خیابانی جنبش وال استریت به همراه تصاویری مستند از این واقعه تاریخی، بخش های مختلف مستند «اشغال وال استریت» را تشکیل می دهند.

این مجموعه در چهار قسمت طی روزهای شنبه تا سه شنبه هفته جاری هر روز ساعت ۱۸ و تکرار آن ساعت ۸ روز بعد از شبکه افق پخش خواهد شد.

کد مطلب 4283685
عطیه موذن

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