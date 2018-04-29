مسئله آب تهدیدی جدی برای کشور است/ انتقاد از کاشت چمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در دیدار اعضای شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان قم با اشاره به اقلیم خشک و نیمهخشک این استان گفت: با وجود مشکلات ناشی از استمرار خشکسالی و کاهش شدید نزولات آسمانی، با حسن خلق و تلاش مدیران مجموعههای وزارت نیرو در استان، کمترین شکوه و شکایت را داریم که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب دکتر اردکانیان به عنوان وزیر نیرو اظهار داشت: ایشان تخصص لازم را دارند و دغدغهمند هستند ضمن اینکه بر مباحث مرتبط با وزارت نیرو به ویژه بحث آب اشراف کامل دارد و کارها نیز با مدیریت ایشان به خوبی به پیش میرود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وضعیت آب در کشور متأثر از شرایط آب و هوایی است، ابراز داشت: طی ۴۷ سال گذشته متوسط دمای هوا دو درجه افزایش داشته است که این موضوع منجر به کاهش نزولات آسمانی، افزایش تبخیر و رشد مصرف آب و برق شده است.
وی مسئله آب را تهدیدی جدی برای کشور دانست و با بیان اینکه برخی از مسئولان هنوز صدای این زنگ خطر را نشنیدهاند، اذعان داشت: نگاه ما به آب امنیتی است و معتقدیم در آینده نزدیک مقوله آب به یکی از چالشهای امنیتی جدی تبدیل خواهد شد.
حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به مشکلات کمبود آب در بسیاری از استانهای کشور خاطرنشان کرد: امروز کمتر نقطهای در کشور سراغ داریم که با مشکل کمآبی مواجه نباشد و این مهم هوشیاری، آیندهنگری و برنامهریزی دقیق مسئولان را برای عبور از این بحران میطلبد.
وی در ادامه بر ضرورت جلوگیری از کشت محصولات پر آببر و استفاده از پوششهای گیاهی متناسب با کمآبی در کشور تأکید و با انتقاد از کاشت چمن تصریح کرد: چمن پوشش گیاهی پر آببر، بیخاصیت و پرهزینه است که ضرورتی برای سرمایهگذاری در کاشت آب وجود ندارد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته آب در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به بحران جدی آب که با آن مواجه هستیم این کمیته فعالترین کمیته کمیسیون امنیت ملی است و با جدیت مسائل پیرامون آب را پیگیری میکند.
وی با اشاره به طرحها و برنامههایی که در زمینه مقابله با مشکلات ناشی از خشکسالی وجود دارد، یادآور شد: کمیسیونهای امنیت ملی، کشاورزی و انرژی مجلس باید با مشارکت وزارت نیرو جلسات مشترکی را تشکیل دهند و هر چه سریعتر در خصوص این طرحها تصمیمگیری کنند.
لزوم همراهی مردم در مدیریت مصرف آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این دیدار با اشاره به رشد چشمگیر مصرف آب در ابتدای سال جاری گفت: مصرف آب در هفتههای نخستین امسال، نسبت به مدت مشابه سال حدود ۱۰ درصد افزایش یافت که خوشبختانه با کاهش دمای هوا و بارندگیهای اخیر این میزان به کمتر از دو درصد رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات و چالشهای کمبود آب در کشور اظهار داشت: البته با توجه به تمهیدات و اقدامات اساسی که وزارت نیرو در سالهای گذشته برای تأمین آب استان قم انجام داده است تا پایان امسال تهدیدی جدی در این خصوص نداریم مگر اینکه روند خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی به همین منوال ادامه پیدا کند.
دکتر علی جان صادق پور خواستار همراهی مردم در مدیریت مصرف آب شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که مردم با استفاده صحیح از آب و صرفهجویی در مصرف، ما را مدیریت تأمین یاری کنند بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود آب برطرف خواهد شد.
وی به بخشی از اقدامات فرهنگی، ترویجی و اطلاعرسانی شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و ابراز داشت: اطلاعرسانی به شهروندان با اجرای طرح پویش سازگاری با کمآبی و مشارکت هزار و ۵۰۰ مشترک پرمصرف در این طرح و همچنین اجرای برنامه های آموزشی و نمایشی برای بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ دانشآموز قمی از جمله فعالیتهایی است که در این زمینه به انجام رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از انعقاد قرارداد سهجانبهای با حضور شرکت آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب و شهرداری در آیندهای نزدیک خبر داد و یادآور شد: طی این قرارداد ۴ و نیم میلیون مترمکعب پساب فاضلاب در سال برای آبیاری فضای سبز شهر به شهرداری تخصیص مییابد که این مهم به کاهش برداشت از شبکه آب میانجامد.
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