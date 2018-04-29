محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص جاده جم - فیروزآباد بیان داشت: ۳۰ کیلومتر جاده جم - فیروزآباد با اعتبار ملی به مناقصه می رود.

فرماندار جم اظهار داشت: ۳۵ میلیارد تومان از منابع نفت توسط نماینده جنوب استان بوشهر برای امور زیرساختی شهرستان جم اجرایی شده یا در دست اجرا است.

عقد قرارداد پرواز های فرودگاه جم

وی با بیان اینکه قرارداد پرواز های فرودگاه توحید جم منعقد شده است گفت: ‌منتظریم تا کمتر از ۲ ماه دیگر تانکر سوخت رسان فرودگاه آماده شود و شاهد راه اندازی مجدد پرواز در جم باشیم.

فرماندار جم تاکید کرد: تا دوهفته دیگر فیبر نوری ریز به دوراهک به عنوان مسیر پشتیبان راه اندازی می شود تا در صورت مشکل در مسیر جم به طاهری دیگر شاهد مشکلات گذشته نباشیم.

رئیس شورای اداری جم خاطرنشان کرد: ظرفیتی بالاتر از تیم فوتبال پارس جنوبی جم در سطح استان بوشهر وجود ندارد و تمام استان باید در جهت رفع مشکلات تیم پارس جنوبی جم همگام شوند.