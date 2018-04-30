خلیج فارس نماد مقاومت و عزت منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر دوشنبه در هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه خلیج فارس با ایران متولد شده است، عنوان کرد: خلیج فارس نامی به درازای تاریخ ایران زمین است و از مورخان آشوری، بابلی و رومی تا مورخان عربی و اسلامی این دریا را خلیج فارس نامیده اند.

وی ادامه داد: خلیج فارس نقطه اتصال تمدن ها و فرهنگ ها بوده است و یک شاهراه ارتباطی بشریت در طول قرن های متوالی بوده و هست و بر این اساس است که خلیج فارس با وصل کردن ملت ها اهمیت پیدا می کند و آنان که از ارتباط صلح آمیز انسان ها در هراسند از این شاهراه ارتباطی می هراسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه خلیج فارس منبع ذخایر انرژی جهان است و ذخایر عمده انرژی در آن وجود دارد، افزود: خلیج فارس صرفا یک دریا نیست بلکه نماد مقاومت و عزت ملی ایرانیان است.

صالحی تصریح کرد: جریان چپاول گر جهانی وجب به وجب جهان را گشت و مستعمره کرد اما وقتی به منطقه خلیج فارس آمد زمین گیر شد و استعمار نتوانست ایران را مستعمره خود کند چون خلیج فارس مقاوم بود و مردمان این منطقه تلاش کردند حریم امنی را برای ایران قرار دهند.

وی خلیج فارس را یک فرهنگ دانست و بیان داشت: بخش عظیمی از فرهنگ انسانی و ایمانی ما در این منطقه شکل گرفته است و ایران، جهان اسلام و بشریت وامدار فرهنگ زاینده این منطقه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: تنوع فرهنگی این منطقه زایش های گسترده تمدنی ایجاد کرده است و این تنوع فرهنگی با همزیستی آرام و همکاری سازنده اقوام همراه شده است.

صالحی با بیان اینکه خلیج فارس منطقه فرهنگ با آئین ها و آداب رسوم خاص است که می توان قرن ها از آن نوشت، خاطرنشان کرد: موسیقی این منطقه بر جان می زند و طعم و بوی دریا دارد، افسانه ها و اسطوره های خلیج فارس انسان را به آن سوی تاریخ می برد و لباس و پوشش و فضایی از زیست اجتماعی در خلیج فارس دیده می شود.

وی با بیان اینکه نامگذاری روز ملی خلیج فارس فرصتی مناسبی را برای گفتن از آن پدید آورده است، اظهار داشت: باید نگاهی تازه تر و گسترده تر و عمیق تر به خلیج فارس داشته باشیم و راه اندازی بنیاد ملی خلیج فارس و اختصاص ردیف مالی برای این روز ملی از جمله اقدامات در این عرصه بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: خلیج فارس مام ایران است و باید حفظ محیط زیست خلیج فارس را جدی تر بگیریم و نباید بر این مادر طبیعت ایرانی غبار بنشیند.

صالحی خلیج فارس را یک تابلوی مینیاتوری از ایران دانست و گفت: استان های همجوار با خلیج فارس هم باید همچون این تابلوی چند رنگ باشند و در این استان ها توسعه متوازن باید مورد توجه باشد و نگاه دولت تدبیر و امید این است که توسعه متوازن اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در این مناطق صورت گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه کارآفرینی فرهنگی برای تولید کالای ایرانی بسیار قابل توجه است، تصریح کرد: در استان های مختلف این زمینه وجود دارد و لباس و پوشش منطقه ای فرصت اشتغالزایی و تولید کالای فرهنگی ایران است که باید به آن توجه کنیم و می توانیم در حوزه لباس و پوشاک و غذا فضاهای کارآفرینی فرهنگی را گسترش دهیم.