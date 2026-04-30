صالحی: خلیج فارس نماد عزت و مقاومت ایران است  

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس که در جزیره هرمز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و به ویژه شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: خلیج فارس برای ایرانیان تنها بخشی از نقاط سرزمینی ایران نیست، بلکه این منطقه نماد ایران است و این تعبیر هیچ اغراقی ندارد.

وی افزود: ایران با خلیج فارس پیوندی ناگسستنی دارد و ایران بدون خلیج فارس معنا ندارد؛ برای این ادعا ده‌ها استدلال می‌توان آورد.

صالحی اولین نکته را نماد عزت و مقاومت ایران دانست و تصریح کرد: ایران در طول تاریخ در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و هرگز سلطه بیگانگان را نپذیرفته است و خلیج فارس پیشانی این ایستادگی است. اگر تاریخ ایران را تاریخ دشمن‌ستیزی می‌شناسیم، خط مقدم این دشمن‌ستیزی مرزداران ما در خلیج فارس بوده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در طول هزاران سال تمدن ایرانی، خلیج فارس این نقش را بر عهده داشته است. از روزگاران دور تا قرون نزدیک که استعمارگران قصد داشتند ایران و این منطقه را مستعمره خود کنند، اگر ایران مستعمره نشد، به خاطر نقش مرزداران خلیج فارس و مردمی بود که در این خطه ایستادگی کردند؛ بزرگوارانی همچون امامقلی خان و علی‌دلوری‌ها و دیگران.

صالحی با اشاره به جنگ تحمیلی افزود: خلیج فارس نماد ایران بود، اما در جنگ تحمیلی رمضان، برگ دیگری بر نمادهای افتخارآمیز آن افزوده شد و خلیج فارس همچنان مظهر غیرت و پایداری این مرز و بوم خواهد بود.