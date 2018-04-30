به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح دوشنبه در برنامه روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: خلیج فارس به عنوان نماد هویت و تمدن این منطقه محسوب میشود.
وی با اشاره به تاریخ پرشکوه استان بوشهر در عرصههای مختلف، خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای تاریخ پرفروغ و درخشانی در کنار خلیج فارس است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر بیان کرد: کشاورزی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گردشگری، تولید و صید آبزیان، تجارت و بازرگانی، دریا و . . . از ظرفیتهای استان بوشهر است که باید از آن استفاده شود.
وی توسعه بخش گردشگری را یکی از مهمترین اولویتها در استان بوشهر دانست و اضافه کرد: بستههای سرمایهگذاری برای توسعه بخش گردشگری دریایی استان بوشهر تدوین شده است.
خورشیدی به ظرفیت بالای استان بوشهر در تولید خرما و گوجه فرنگی خارج از فصل اشاره کرد و ادامه داد: پرورش آبزیان یکی دیگر از ظرفیتهای این استان است که به عنوان قطب پرورش میگو در کشور شناخته می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از توانمندیهای بخش گردشگری استان بوشهر تاکنون به خوبی استفاده نشده است و باید از ظرفیتهای این بخش که نقش مهمی در اشتغالزایی دارد استفاده مناسبی صورت گیرد.
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