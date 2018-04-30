به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مراسم بزرگداشت شهدای یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی در سخنانی، اظهار داشت: امروز هر حرکتی که سبب فساد، بی‌دینی و ظلم و ستم در کشور شود، موجب پایمال کردن خون شهداست.

وی افزود: کسانی که مرتکب این کارها می‌شوند، در حالی که امروز در کشور مردم مستضعف به سختی زندگی کرده و با بیکاری و دیگر مشکلات مواجهند، در حقیقت خون شهدا را پایمال می‌کنند.

آیت‌الله جنتی گفت: بعضی که ثروت‌های کلان می‌اندوزند، خانه دوم‌شان در اروپا و آمریکاست و هرکدامشان که نمی‌توانند در کشور بمانند، به این خانه دوم خود می‌روند.

وی با تأکید بر اینکه ما هر چه داریم بدون اغراق به برکت خون شهدا داریم، اظهار داشت: از ابتدای خلقت تا امروز و از امروز تا روز ظهور امام زمان(عج) دنیا اینگونه بوده است که همواره عده‌ای قدرتمند و ثروتمند در این عالم هستند که ضددین و ضدفضیلت‌ها بوده و فقط به خود و قدرت‌شان می‌اندیشند و هر چه هم که قدرتشان بیشتر باشد برایشان کافی نیست، به طوری که حتی اگر همه زمین را هم بگیرند، می‌خواهند به کرات آسمانی رفته و آنها را هم اشغال کنند و باز سیراب نمی‌شوند.

رئیس مجلس خبرگان گفت: در مقابل این جریان، انبیا الهی هستند که برای حفظ توحید و ارزش‌ها و فضایل انسانی، مأموریت داشته و برای آن قیام و جهاد و همه وجود خود را وقف این هدف می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه جریان حق و باطل همیشه در تاریخ به انواع مختلف وجود داشته و از جمله در زمان پیامبران به اشکال گوناگونی بروز یافته است، عنوان داشت: جبهه باطل همواره مقتدر و ثروتمند بوده و اکثریت را داشته است؛ حال اگر جبهه حق، جهاد نکند و آماده جنگ نباشد و از شهادت بپرهیزد و بخواهد در مسجد و خانه بنشیند و صرفاً با نصیحت کار خود را پیش ببرد، آن قدرت‌های باطل نسل جبهه حق را منقطع می‌کردند و حتی اجازه زندگی به اینها نمی‌دادند.

آیت‌الله جنتی گفت: جبهه باطل نمی‌تواند اهل جبهه حق را تحمل کند و حتی اگر آنها می‌خواستند در مسجد باشند، باز هم باطل آنها را تحمل نمی‌کرد و به زندان می‌انداخت، تبعید و یا اعدام‌شان می‌کرد.

وی جهاد را به معنای به استقبال شهادت رفتن برشمرد و بیان داشت: اگر امروز کلمه «لااله الا الله» و توحید است و در اسلام و مسیحیت و یهودیت و زرتشت دم از خدا زده می‌شود، به برکت شهادت‌هاست که این رشته قطع نشد و چراغ آن خاموش نشد.

دبیر شورای نگهبان گفت: حتی اهل باطل هم از برکت شهادت‌ها بی‌بهره نبوده‌اند، چرا که اگر این شهادت‌ها نبود، خود اهل باطل همدیگر را می‌خوردند، چرا که خونخوار و آدمخوار هستند و اگر این شهادت‌ها نبود، بیش از این به جان هم می‌افتادند و یکدیگر را تار و مار کرده، ناامنی ایجاد می‌کردند.

آیت‌الله جنتی با تأکید بر اینکه شهید بسیار به گردن ما حق دارد، گفت: اگر تداوم فضایل بشری به برکت شهادت نبود، خدا اجازه نمی‌داد بندگان خوبش شهید شوند، ولی خدا درباره امام حسین(ع) گفت که «ان الله شاء ان یراک قتیلا» یعنی خدا می‌خواهد که تو را کشته ببیند.

وی ادامه داد: البته این اختصاص به امام حسین(ع) ندارد و دیگرانی هم که شهید شدند در ادامه همین مقدرات بوده است، چون اگر شهادت نباشد، دین و اخلاق از بین می‌رود.

رئیس مجلس خبرگان با ذکر اینکه شهید علاوه بر آنچه خود به درجات بالا می‌رسد، مستضعفان را هم حفظ می‌کند تا حق‌شان پایمال نشود، گفت: این ابتکار اربعین هم که روز به روز رشد می‌کند، به علاوه عزاداری و سینه‌زنی‌ها برای شهادت امام حسین(ع) در اروپا و آمریکا که محیط اسلامی نیست، نشان می‌دهد که شهادت امام حسین(ع) یک شهادت ساده و همانند اعمال تروریست‌ها کور نیست.