شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل دربیجار/ غربالگری ۱۴۱۰نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قیدارپور شامگاه دوشنبه در همایش هفته سلامت که در مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد به تعداد مراکز خدمات سلامت در بیجار اشاره کرد و اظهار داشت:در شهرستان بیجار تعداد۸۳ خانه بهداشت و ۵ پایگاه سلامت در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی به تعداد کادر پزشکی درمراکز خدمات سلامت اشاره کرد و افزود:تعداد ۴ نفر پزشک در شهر و ۱۷ نفر در روستاها در مراکز خدمات سلامت به مردم شهرستان بیجار خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۳ زن مراقب سلامت و ۴ نفر مرد مراقب سلامت نیز در مراکز خدمات درمانی مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

قیدارپور به عملکرد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها اشاره و بیان کرد: غربالگری یک هزار و ۴۱۰ نوزاد و شناسایی ۱۴ نوزاد مبتلا به کم کاری مادر زادی تیروئید، اجرای پایلوت طرح رصد تب مالت در شهرستان، شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل و تحت درمان قرداد دادن آنها حداقل به مدت ۶ ماه از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این واحد است.

وی به فعالیت های واحد بهداشت روان مرکز بهداشت بیجار اشاره کرد و گفت: زیرپوشش قراردادن ۴۴۸ بیمار روانی، ۴۲ بیمار شدید روانی، ۴۲ بیماران سایکوز، ۱۶۳ عقب‌ماند ذهنی و یک هزار و ۳۶۶ بیمار داری صرع از جمله مهمترین فعالیت های این واحد است.

قیدار پور از پوشش وانیش فلوراید گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال ۹ هزار و ۴۴۸ نفر با پوشش ۹۸.۱۹ درصد توسط واحد دهان و دندان خبر داد و عنوان کرد: تعداد مادران واجد شرایط برنامه حمایتی بنیاد علوی برای دریافت سبد غذایی ۱۰۰ مورد با ۶۰۰ سبد غذایی و برگزاری کمیته کودک سالم پایان هر فصل از دیگر اقدامات مهم مرکز بهداشت بوده است.

وی بازدید از بوفه‌های مدارس، پایش برنامه مکمل‌یاری و آهن‌یاری مدارس متوسطه و پایش در روستا را از دیگر اقدامات مرکز بهداشت بیجار دانست و عنوان کرد:معدوم کردن ۶ هزار و ۵۹۸ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته، تعطیل کردن ۱۶ مرکز به دلیل تخلف از مقررات بهداشتی، ۳۷۷ نمونه‌برداری مواد غذایی، تعداد ۷ هزار و ۵۰۳ مورد کلرسنجی، کنترل کیفی آب شرب از نظر باکتریولوژی ۴ هزار و ۷۴۷ مورد هم از اقدامات بهداشت محیط مرکز بهداشت بیجار است.

سرپرست شبکه بهداشت بیجار به عملکرد و فعالیت‌های آزمایشگاه مرکز بهداشت بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: کسب مقام اول ازمایشگاه های سطح ۲ استان، فعال کردن ۱۲ مرکز نمونه‌گیری، ارتقاء بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه حسن‌آباد و پذیرش سالیانه حدود ۳۰ هزار نفر از جمله این اقدامات است.