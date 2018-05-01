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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۰۶

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجارخبرداد:

شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل دربیجار/ غربالگری ۱۴۱۰نوزاد

شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل دربیجار/ غربالگری ۱۴۱۰نوزاد

بیجار- سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار از شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل در این شهرستان خبر داد و گفت: این بیماران به مدت ۶ ماه تحت درمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قیدارپور شامگاه دوشنبه در همایش هفته سلامت که در مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد به تعداد مراکز خدمات سلامت در بیجار اشاره کرد و اظهار داشت:در شهرستان بیجار تعداد۸۳ خانه بهداشت و ۵ پایگاه سلامت در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی به تعداد کادر پزشکی درمراکز خدمات سلامت اشاره کرد و افزود:تعداد ۴ نفر پزشک در شهر و ۱۷ نفر در روستاها در مراکز خدمات سلامت به مردم شهرستان بیجار خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۳ زن مراقب سلامت و ۴ نفر مرد مراقب سلامت نیز در مراکز خدمات درمانی مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

قیدارپور  به عملکرد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها اشاره و بیان کرد: غربالگری یک هزار و ۴۱۰ نوزاد و شناسایی ۱۴ نوزاد مبتلا به کم کاری مادر زادی تیروئید، اجرای پایلوت طرح رصد تب مالت در شهرستان، شناسایی ۱۵ بیمار مبتلا به سل و تحت درمان قرداد دادن آنها حداقل به مدت ۶ ماه از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این واحد است.

وی به فعالیت های واحد بهداشت روان مرکز بهداشت بیجار اشاره کرد و گفت: زیرپوشش قراردادن ۴۴۸ بیمار روانی، ۴۲ بیمار شدید روانی، ۴۲ بیماران سایکوز، ۱۶۳ عقب‌ماند ذهنی و یک هزار و ۳۶۶ بیمار داری صرع  از جمله مهمترین فعالیت های این واحد است.

قیدار پور از  پوشش وانیش فلوراید گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال ۹ هزار و ۴۴۸ نفر با پوشش ۹۸.۱۹ درصد توسط واحد دهان و دندان خبر داد و عنوان کرد: تعداد مادران واجد شرایط برنامه حمایتی بنیاد علوی برای دریافت سبد غذایی ۱۰۰ مورد با ۶۰۰ سبد غذایی و برگزاری کمیته کودک سالم پایان هر فصل از دیگر اقدامات مهم مرکز بهداشت بوده است.

وی بازدید از بوفه‌های مدارس، پایش برنامه مکمل‌یاری و آهن‌یاری مدارس متوسطه و پایش در روستا را از دیگر اقدامات مرکز بهداشت بیجار دانست و عنوان کرد:معدوم کردن ۶ هزار و ۵۹۸ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته، تعطیل کردن ۱۶ مرکز به دلیل تخلف از مقررات بهداشتی، ۳۷۷ نمونه‌برداری مواد غذایی، تعداد ۷ هزار و ۵۰۳ مورد کلرسنجی، کنترل کیفی آب شرب از نظر باکتریولوژی ۴ هزار و ۷۴۷ مورد هم از اقدامات بهداشت محیط مرکز بهداشت بیجار است.

سرپرست شبکه بهداشت بیجار  به عملکرد و فعالیت‌های آزمایشگاه مرکز بهداشت بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: کسب مقام اول ازمایشگاه های سطح ۲ استان، فعال کردن ۱۲ مرکز نمونه‌گیری، ارتقاء بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه حسن‌آباد و پذیرش سالیانه حدود ۳۰ هزار نفر از جمله این اقدامات است.

کد مطلب 4285501

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