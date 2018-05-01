افتتاح نخستین بازار بزرگ ایران/ایران مال،پنجمین مرکزخریدبزرگ دنیا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین فاز بازار بزرگ ایران (ایران مال) امروز رونمایی می شود. بازاری که گفته می شود یکی از ۵ مرکز خرید بزرگ دنیاست و در منطقه رقیب ندارد. در این رونمایی که همزمان با نیمه شعبان و روز کارگر است، علاوه بر معرفی وجوه مختلف این پروژه، از پیمانکاران و کارگران فعال در آن، قدردانی می شود.

بازار بزرگ ایران پروژه ای چند وجهی است که دست اندار کاران آن، اهمیت این بازار را در همین ویژگی عنوان می کنند. ایران مال پروژه ای تجاری، فرهنگی، مذهبی، رفاهی و تفریحی است و این موضوع، مجتمع مذکور را متمایز از سایر مراکز خرید می کند. در این راستا به منظور معرفی پروژه و به بهانه رونمایی از نخستین فاز ایران مال، نشست خبری با حضور جلال رسول اف، مدیرعامل بانک آینده به عنوان سرمایه گذار اصلی پروژه و علاء میرمحمد صادقی از چهره های برجسته اقتصادی ایران که ریاست هیات امنای این بازار بزرگ را بر عهده دارد، برگزار شد. در این نشست ایران مال از دو زاویه تشریح شد. زاویه اول به انگیزه دست اندرکاران و تبیین ساخت این پروژه بر می گشت. زاویه دیگر نیز جزییاتی بود که در خصوص ایران مال اعلام شد.

میرمحمدصادقی در ابتدای این نشست عنوان کرد: من در شیخ نشین های خلیج فارس مثل دوبی همیشه اظهار کوچکی میکردم که ایرانی ها با زحمت و هزینه به این کشورها می آمدند و گاهی حتی جنس های بنجل را که اغلب ساخت چین بود، خریداری می کردند. همین شیخ نشین ها اغلب به خاطر داشتن چنین امکاناتی به ما فخر می فروختند. من همیشه احساس می کردم که چرا ما در ایران چنین محلی را نداریم که بتوانیم در مقابل خارجی ها سربلند شویم و کالاها را در آنجا عرضه کنیم. بنده پس از انقلاب تا کنون در اتاق بازرگانی فعالیت داشتم. به یاد دارم اوایل انقلاب، مهمان هایی که از خارج کشور به ایران می آمدند را تنها به بازار بزرگ تهران می بردیم. چراکه جای دیگری برای خرید نبود. به همین دلیل ایران مال با انگیزه آبروی ملی ساخته شد که افتخار ملی محسوب می شود. موسسان این پروژه با توجه به علایق ملی و مذهبی که داشتند، تصمیم گرفتند هیات امنایی برای ایران مال انتخاب کنند که البته این هیات، نقشی در مسائل مالی ندارد و من نیز به عنوان رئیس هیات امنا، فعالیت دارم. به گفته او در این پروژه سعی شده افراد از تمام زمان حضور خود در این مجموعه عظیم، به طرق مختلف استفاده کنند و به جز خرید، به جنبه های دیگر نیز توجه ویژه ای شده است. تا کنون نیز شرکت های بزرگی برای فعالیت در این مجتمع، قرارداد بسته اند. او افزود: دست اندرکاران پروژه، برای انعقاد قراردادها، حساسیت خاصی دارند و افرادی که قرار است در این مجتمع فعالیت کنند باید دارای شرایط خاص باشند.

در ادامه رسول اف نیز به تشریح انگیزه بانک آینده برای حضور در این پروژه و سرمایه گذاری در آن پرداخت. او در ابتدا اظهار کرد: توسعه اقتصادی کشورها عمدتا در بخشهای حقیقی اقتصاد اتفاق می افتد و بخش مالی موتور محرک این بخش ها است. برآرود متخصصان و اقتصاددانان این است که تمام کشورهای پیشرفته، در بخش های مالی توسعه یافته اند. بنابراین برای اینکه مسیر توسعه هموار شود، علاوه بر بخش های حقیقی اقتصاد، نیازمند بخش مالی قوی مقتدر و مکمل هستیم.

مدیرعامل بانک آینده با اشاره به دو پایه اصلی اقتصاد در دنیا ادامه داد: برخی از کشورها در دنیا بازار سرمایه محور هستند و برخی مانند ایران بانک محور. حجم بازار پول در ایران حدود ۵ برابر بازار سرمایه است و در اقع بخشی از تامین مالی بازار سرمایه نیز از طریق بانک ها انجام می شود. در کشورهای غربی این نسبت متفاوت و اغلب برعکس است و بازار سرمایه پاسخگوی نیازهای مردم است.

به گفته او در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تامین مالی اقتصاد در ایران توسط بانک ها انجام می شود. در هر دوره که کشور توانسته از توان مالی بانک ها بهره مند شود، اقتصاد به خوبی به حرکت درآمده و بانک ها توانسته اند پاسخگوی نیاز مردم و اهداف اقتصادی کشور باشند. اما هر وقت امکان بهره برداری برای دولت ها میسر نشده، اهداف اقتصادی نیز محقق نشده است.

رسول اف با بیان اینکه بانک ها نیاز مالی مردم و فعالان اقتصادی را تامین می کنند، به بعد دیگر تامین مالی نیز اشاره داشت و گفت: در برخی موارد بانک ها به طور مستقیم از طریق مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم وارد فعالیت ها می شوند. در تمام دنیا نیز در زمان رکود بانک ها به طور مستقیم وارد صحنه های اقتصادی می شوند تا ریسک سرمایه گذاری کاهش بیابد. از طرفی کارآفرینان و صاحبان ایده ای در کشورهای مختلف وجود دارد که دانش انجام یک فعالیت یا ایده نو دارند که به دلایل عدم وجود منابع مالی یا مشکلات وثیقه ای نمی توانند آن را اجرا کنند. در این شرایط بانک ها به کمک آنها می آیند و کار را تا زمان بهره برداری پیش می برند.

او با اشاره به اینکه بانک آینده از ادغام چندین موسسه، تعاونی و بانک ایجاد شده عنوان کرد: هر یک از این نهادهای مالی دارای پروژه هایی بودند که یکی از آنها بازار بازرگ ایران بود. بنابراین بانک آینده در این پروژه به عنوان سرمایه گذار اصلی وارد شد. بانک آینده توانسته یک ایده بزرگ را به ظهور برساند. ایده ای فراتر از پروژه ساختمانی. ایده ای چند وجهی که در نوع خود کمتر در دنیا دیده می شود. معمولا در مجتمع های تجاری دیگر یا امکانات رفاهی غالب است یا بخش تجاری. اما این پروژه به تمام وجوه توجه ویژه دارد.

رسول اف به اهمیت ایران مال اشاره کرد و گفت: این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگترین مرکز تجاری کشور است بلکه دارای بزرگترین مجتمع های فرهنگی و رفاهی است که همگان می توانند از آن استفاده کنند.

به گفته او، هر سال بسیاری از ایرانی ها به خارج از کشور سفر می کنند و هزینه های سفر آنها نیز بالا است. برخی از این سفرها صرفا به دلیل بازدید و خرید از مجتمع های بزرگ تجاری و استفاده از امکانات رفاهی آن کشورها است. بنابراین ایده طراحان اصلی این پروژه، هدایت کردن بخشی از این سفرها به داخل کشور است. بنابراین این پروژه نه تنها موجب صرفه جویی در مصرف منابع ارزی می شود، بلکه می تواند موجب اشتغال زایی و ایجاد رونق شود.

ایران مال کجاست؟

ایران مال بین استان البرز و تهران قرار دارد. طراحی و مطالعه این پروژه ۲ سال به طول انجامیده و اجرای آن ۵ الی ۶ سال زمان برده است. نخستین فاز ایران مال فردا رونمایی می شود که بر اساس گفته رسول اف، به تدریج و تا چند ماه آینده بخش های مختلف تجاری فرهنگی ورزشی و رفاهی آن به بهره برداری خواهد رسید. این مجموعه بر اساس سه بعد تخصصی شکل گرفته است؛ فرهنگ و معماری ایرانی، فرهنگ و معماری اسلامی و فرهنگ و معماری نوین.

مساحت کل مجموعه ایران مال، یک میلیون و ۹۵۰ متر مربع است که حدود ۵۰۰ هزار متر مربع آن را واحدهای تجاری تشکیل می دهند. در فاز اول نیز از یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع آن رونمایی خواهد شد که دارای ۳۰۰ هزار متر مربع واحد تجاری و تولیدی است. ۵۵۰ متر مربع دیگر در فاز دوم و تا پایان ۱۳۹۹ مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این مجموعه، حدود ۲۰۰رستوران دارد. همچنین بزرگترین فروشگاه کارفو که برای قشر متوسط یا با درآمدهای پایین تر است، در آن افتتاح می شود. ۲۰ هزار پارکینگ خودرو و موتورسیکلت نیز به صورت رایگان به بازدیدکنندگان تعلق می گیرد. ۸ هزار خودرو نیز در هر ساعت می تواند به این مجموعه وارد و از آن خارج شود.

ایران مال دارای ۵۲ دسترسی اعم از تونل، پل، زیرگذر و رمپ های مختلف است. آخرین مذاکرات نیز به منظور ایجاد خط مستقیم مترو به این مجموعه، انجام شده که احتمالا تا ۱۸ ماه آینده راه اندازی خواهد شد. با توجه به موقعیت این مجتمع، برآورد شده ۲۰ میلیون نفر مستقیم می توانند از امکانات ایران مال استفاده کنند.

علاوه بر آن در قسمت های فرهنگی ۴۰واحد سینمایی طراحی شده که ۱۲ واحد در فاز یک افتتاح خواهد شد و دارای ۱۸۰۰ صندلی خواهد بود و ۲۸ واحد دیگر در طرح توسعه است.

همچنین ایران مال دارای فضاهای ورزشی استاندارد در ۱۵ رشته ورزشی است. طولانی ترین جاده تندرستی در منطقه نیز در ین مجتمع قرار دارد که مسافت آن ۲ و نیم کیلومتر است.

سالن های همایش این مجتمع را نباید از یاد برد. باغ دیدار و باغ ماهان نیز نمایانگر فرهنگ و فناوی های جدید روز است. همچنین باغ کتاب به وسعت ۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع با ۶۷ هزار جلد کتاب و فروشگاه بزرگ کتاب نیز در این مجموعه خود نمایی می کند.

بازار ایرانی ایران مال، نماد فرهنگی، ایرانی و اسلامی است. این بازار بزرگترین بازار سنتی با معماری سنتی است که بعد از دوره صفویه به طور متمرکز ساخته شده و مساحت آن یک هکتار است. این بازار چهار سوق دارد؛ فرش ایران، خشکبار ایرانی، صنایع دستی ایرانی و وسایل آنتیک و قدیمی ایرانی. همچنین بازار ایرانی مانند بازارهای قدیمی دارای تالار آینه است. از سویی برای نخستین بار به جای کافه شاپ، در این بازار به رسم قدیم، شربت خانه وجود دارد. دریاچه ای به وسعت ۱۳ هزار متر مربع نیز از دیگر بخش های ایران مال است. فضاهای نمایشگاهی این پروژه نیز قابل توجه است. بزرگترین مرکز نمایشگاهی ایران در ایران مال واقع شده که ۴۰ هزار متر مربع است. نمازخانه ها و مسجد جامع، امکانات بانکی با نوین ترین امکانات، شهربازی سرپوشیده ۱۰ هزار متر مربعی و سرای سالمندان با ظرفیت ۳۰۰ نفر از دیگر امکانات ایران مال محسوب می شود.

فاز اول دارای یک هتل ۵ ستاره پلاس با ۴۰۰ اتاق و امکانات بالا است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد. سایر بخش های فاز اول نیز ۳ تا ۶ ماه آینده افتتاح خواهند شد.

اشتغال زایی برای ۴ هزار نفر

رسول اف در نشست مذکور به حضور حدود ۵۰۰پیمانکار ایرانی در پروژه نیز اشاره و اظهار کرد:‌ گفته می شود نمی توان در ایران کار تیمی و گروهی انجام داد. اما در این پروژه نزدیک به ۵۰۰ پیمانکار ایرانی با ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر کنار هم کار می کردند. مشاوران خارجی پروژه باور نداشتند که در دوران تحریم بتوانیم این کار را پیش ببریم. البته ما سعی کردیم عمده کارها را با امکانات ایرانی انجام دهیم، ولی گاهی نیاز به وارد کردن برخی از کالاها داشتیم و تحریم ها، هزینه ها را برای ما بالا می برد. اما در همان شرایط هم توانستیم پروژه را پیش ببریم.

او به اشتغال زایی پروژه اشاره کرد و گفت: در دوره ساخت توانستیم اشتغال خوبی را ایجاد کنیم و در زمان بهره برداری نیز حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در این مجموعه شاغل خواهد شد. برآورد می شود با راه اندازی پروژه، برای ۳ تا ۴ هزار نفر نیز اشتغال غیر مستقیم ایجاد شود.

او در خصوص مالکیت این مجتمع عنوان کرد: بر اساس روش های مرسوم در مجتمع های مشابه در دنیا، یک شرکت، مالک است و واحدها به هیچ عنوان واگذار نمی شود. بلکه اجاره داده می شود یا سهم از فروش از آنها گرفته می شود. شرکت مالک نیز سهامی عام است و یک شرکت بهره بردار هم در کنار آن فعال است. ما هم به همین روش عمل کردیم. شرکت مالک در اختیار بانک آینده و سهامی عام است. این شرکت با مجوز بانک مرکزی و شورای پول اعتبار تاسیس شده. بخشی از سهام واگذار شده و بعد از بهره برداری از پروژه، سهام را در بورس عرضه می کنیم و ما به عنوان بانک آینده از این مالکیت خارج خواهیم شد.

او همچنین عنوان کرد: بخشی از فاینانس این پروژه را برخی از پیمانکارانی که با ما در ایران مال همکاری داشتند عهده دار شدند و از این طریق منابع بانک کمتر درگیر شد.