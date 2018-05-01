لزوم تصویب بودجه شهرداری فردیس/مدیریت شهری حاشیه ایجاد نکند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر غفاری شهردار فردیس هشتم اردیبهشت‌ماه در گفتگو با مهر اجرای پروژه‌های عمرانی و دیگر اقدامات شهرداری را منوط به تصویب بودجه دانست و گفته بود؛ متأسفانه باگذشت بیش از یک ماه از سال جدید هنوز بودجه شهرداری این شهر تصویب و ابلاغ نشده است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر ایمانی امام‌جمعه فردیس نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران به اختلافات شورا و شهرداری فردیس اشاره کرد و گفت: بخشی از این اختلافات غیرطبیعی است، دو ماه از سال گذشته و بودجه تصویب نشده است.

وی با اشاره به اینکه تا بودجه تصویب نشود شهرداری نمی‌تواند اقدامی در راستای توسعه شهر انجام دهد، گفت: متأسفانه دعوا بر سر موضوعی است که جای بحث ندارد، اعضای شورا از شهردار می‌خواهند تکلیف نیروهای مأمور از شهرداری کرج را مشخص کند.

مدیریت شهری فردیس نباید به سمت چالش رفته و جنجال به پا کند امام‌جمعه فردیس بر لزوم حل‌وفصل هرچه سریع‌تر اختلافات شورا و شهرداری تأکید کرد و گفت: اگر این اختلافات تمام نشود، شخصاً ورود کرده و مسئله را در خطبه‌های نماز جمعه با مردم درمیان می‌گذارم.

اما خبرنگار مهر این مسئله را از نماینده مردم کرج و فردیس در مجلس شورای اسلامی در میان نهاد و عزیز اکبریان گفت: شورای شهر در فردیس اولین دوره خود را سپری می‌کند به همین منظور مدیریت شهری به‌ویژه شورای شهر باید برای اجرای هر چه بیشتر پروژه‌ها که بستر توسعه شهر را فراهم می‌کند، تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری فردیس اولین سالی است که مستقل شده است، گفت: این مهم وظیفه مدیریت شهری را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم کرج و فردیس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری به عدم تصویب بودجه شهرداری این شهر اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر فردیس باید تا پایان اردیبهشت‌ماه بودجه شهرداری را تصویب و ابلاغ کند تا شهرداری بتواند وظایف خود را انجام دهد.

اکبریان در خصوص بودجه دو دوازدهم شهرداری فردیس، گفت: شورای شهر فردیس اعلام کرده که بودجه دو دوازدهم شهرداری به فرمانداری ابلاغ‌شده است از فرمانداری می‌خواهیم ابن مهم را ویژه دنبال کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به اختلافات شورا و شهرداری اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری نباید به سمت چالش رفته و جنجال به پا کند. مدیران شهری باید برای توسعه و پیشرفت شهر با یکدیگر در تعامل باشند چراکه درنتیجه اختلافات شورا و شهرداری، شهر و مردم آسیب می‌بینند.