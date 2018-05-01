به گزارش خبرنگار مهر، حسین قبادی بصیر امروز سه شنبه در نشست هم اندیشی به مناسبت گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی که با حضور تعدادی از ورزشکاران استان در محل سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بسیج سازندگی در سال ۹۷ تاسیس و تا کنون روز به روز محکم تر و با صلابت تر از گذشته در همه امور پیش می رود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: یکی از وظایف بسیج سازندگی ترویج فرهنگ جهاد و کمک به همنوعان در جامعه و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان برای آبادانی روستاهایی که در مناطق محروم اند، است.

وی با بیان اینکه این گروههای جهادی در انجام کارهای فرهنگی نیز مشغول هستند، گفت: پزشکان، مهندسین عمرانی، متخصصین، گروههای دامپزشکی و ... به صورت جهادی در مناطق زلزله زده وارد عمل شدند.

قبادی بصیر یادآور شد: در سطح استان ۲۰۰ گروه جهادی شناسنامه دار و سازمان یافته داریم که به صورت سالانه برنامه منسجمی دارند.

انجام ۱۹ هزار نفر روز کار جهادی در استان کرمانشاه

وی خاطر نشان کرد: در طول سال گذشته ۵ هزار و ۷۰۶ نفر جهادگر از بسیجیان استان کرمانشاه در قالب گروههای جهادی در سطح استان نقش آفرینی کردند که ۱۹ هزار نفر روز اردوی جهادی را انجام دادند.

این مسئول ادامه داد: بسیج سازندگی در بحث اشتغال چند محور را از جمله توانمند سازی افراد بیکار توسط آموزش های مختلف را در دست اقدام دارد که در طول ۳ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر در حرفه های گوناگون آموزش دیدند.

وی یکی از مشکلات جوانان را عدم جرات و جسارت انجام کار دانست و گفت: برای ایجاد این جرات در جوانان، دهکده اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کردیم که به جوانان نشان دهیم که این افراد از میان همان کلاسهای آموزشی ایجاد شغل کردند.

وجود ۱۵ واحد فعال در دهکده اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر ۱۵ واحد فعال در عرصه های مختلف تولیدات اعم از دام و طیور، ماهی های زینتی، ترشیجات و ... در دهکده مقاومتی فعال هستند و اکنون به دنبال ترویج واحدهای صنعتی نیز هستیم.

وی در خصوص عملکرد بسیج سازندگی استان کرمانشاه در حوزه محرومیت زدایی گفت: یکی از اقدامات در راستای اشتغال واگذاری وام های خرد از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است که در طول ۴ سال گذشته مبلغ ۵۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان به ۴ هزار و ۶۸۶ نفر پرداخت کردیم.

قبادی بصیر تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده حدود ۸۵ درصد وام هایی که پرداخت کردیم در همان محل خود هزینه شده و منجر به تولید شغل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در طول ۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در استان برای طرح هایی از جمله احداث و تکمیل ۱۳۰ مسجد، تعمیر ۷۷ مسجد، ساخت غسالخانه روستایی، ۳۱ خانه عالم، ۲ باب مدرسه روستایی، ۱۱ باب منزل نیازمند، آبرسانی به ۴۶ روستا، احداث ۳ پل روستایی و ... هزینه شده است.

تقبل بیشترین سهم مساکن احداثی برای زلزله زدگان توسط بسیج سازندگی

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به زلزله آبان ماه در استان کرمانشاه گفت: یکی از مهم ترین اقدامات این سازمان در راستای کمک رسانی به مناطق زلزله زده است که سپاه از همان لحظات ابتدایی در بحث خدمات رسانی آماده بودند.

وی ارزش جهیزیه اهدایی سپاه را ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ برای تهیه جهیزیه ۳۸۵ زوج در نظر گرفته شده است که سپاه برای هر نفر ۳ میلیون تومان اهدا کرده و مقداری هم از خیرین برای این منظور جمع آوری کرده است.

وی یکی دیگر از اقدامات بسیج سازندگی استان کرمانشاه را همکاری با بهزیستی جهت ساخت ۳۲۱ واحد تخریبی مددجویان تحت پوشش در مناطق زلزله زده عنوان کرد و گفت: این کار با توسط سپاههای استانی در ۱۲ استان معین صورت خواهد گرفت که سهم استان کرمانشاه ساخت ۷۷ واحد است و بیشترین سهم را بسیج سازندگی استان کرمانشاه تقبل کرده است.