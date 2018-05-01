سافاری پارک در بوستان باراجین قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داودی به مناسبت روز ملی شورا در جمع خبرنگاران گروهی روز سه شنبه در تالار مفاخر شهرداری قزوین با بیان اولویتهای شورای شهر در دوره جدید اظهارداشت: توجه به حمل و نقل عمومی برای کاهش مشکلات زیست محیطی و روان سازی ترافیک در دستور کار است و در این راستا تجهیز ناوگان اتوبوسرانی را جدی گرفته ایم.

وی بیان کرد: با اختصاص ۳۵ میلیارد تومان نسبت به خریداری ۷۰ دستگاه اتوبوس یورو ۴ برای جابجایی شهروندان اقدام شده که برای آن اینترنت رایگان هم پیش بینی شده است.

داودی تصریح کرد: همچنین امسال ۴۰ دستگاه اتوبوس فرسوده از شبکه حمل و نقل عمومی خارج خواهد شد و با نوسازی ناوگان استقبال مردم از حمل و نقل عمومی افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: در سال گذشته بودجه شهرداری حدود ۵۶۰ میلیارد تومان بود که با افزایش آن در سال جاری این مبلغ به ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است که می تواند به اجرای طرح های پیش بینی شده کمک کند.

داودی گفت: درسال گذشته ۲۵ درصد بودجه محقق شد و امسال تلاش می کنیم تا ۷۵ درصد بودجه محقق و عملیاتی شود.

جابجایی ۳۰ میلیون نفر توسط اتوبوس در قزوین

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیون نفر از شهروندان در مسیرهای درون شهری جابجا شدند و همچنان درصددیم این میزان را حداقل تا ۱.۵ برابر افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: باید آلودگی زیست محیطی را در شهر قزوین به حداقل برسانیم که یکی از راههای آن کاهش تردد با خودروی شخصی و تک سرنشین و استفاده از اتوبوس و تاکسی است.

داودی گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ روز هوای شهر قزوین به مرز هشدار رسید و ما وظیفه داریم این موضوع را جدی بگیریم و برای توسعه حمل و نقل عمومی برنامه ریزی کنیم.

داودی کاهش زمان انتظار مسافراز ۱۰ دقیقه به ۷ دقیقه را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا دانست و اضافه کرد: تمام طرح‌های مدیریت شهری در صورت همکاری شهروندان به موفقیت می رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از اجرای طرح ToD در قزوین هم خبر داد و گفت: قزوین یکی از شهرهای پایلوت در اجرای این طرح مهم است که در کتار توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی به رونق کسب و کار در جنوب شهر قزوین هم کمک خواهد کرد.

به گفته داودی تقاطع طالقانی تا ولیعصر در اثر ازدحام تاکسی‌های جابجایی مسافران شهرهای اطراف به یک ترمینال سرگردان تبدیل شده لذا طرح تراموا یا قطار شهری به منظور پیشگیری از ورود تعداد بالای خودرو به داخل شهر قزوین و تسهیل در تردد مسافران در دست بررسی مدیریت شهری است.

وی ایجاد کمربندی دور شهر را از نیازهای ضروری شهر قزوین دانست و گفت: بسیاری از شهرها برای تسهیل در تردد خودروهای عبوری به این کمربندی مجهز هستند که شهر قزوین به علت وجود باغات سنتی در حاشیه شهر تاکنون از این امکان محروم مانده است.

داودی گفت: برای ایجاد کمربندی ۳۰ هکتار از باغات سنتی باید تخریب می‌شد که مدیریت شهری با احداث پل امام رضا از این کار جلوگیری کرد.

۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری را پرداخت می کنیم

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: از دوره گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری باقیمانده بود که ۲۵۰ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده ایم و اگر با رکود مسکن روبرو نمی شدیم مابقی را نیز پرداخت کرده بودیم.

وی گفت: برخی از پروژه های سرمایه گذاری مانند هتل در منطقه حکم آباد و برخی برجهای مسکونی با رکود مواجه شد و نتوانستیم درآمدی برای اجرای طرحها داشته باشیم.

پروژه سافاری پارک در بوستان باراجین اجرا می شود

داودی گفت: یکی از کارهای بزرگ که کلید خورده اجرای طرح سافاری پارک در بوستان باراجین است که این طرح با پیش بینی طرحی هفت دره برای استقرار حیوانات جنگلی خواهد بود که می تواند گردشگری قزوین را متحول کند.

وی اضافه کرد: برای آغاز اجرای طرح توسعه بوستان باراجین و طرح سافاری پارک در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان از محل سفر ریاست جمهور اختصاص یافت که هشت میلیارد آن از سوی شهرداری تامین شد.

داودی تصریح کرد: اگر از سوی دولت ۲۰ میلیارد تومان تامین شود و ما هم بتوانیم ۱۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری پرداخت کنیم میتوانیم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.

رسانه ها به اجرای طرح پیاده راه کمک کنند

وی اضافه کرد: متاسفانه در سالهای گذشته تلاش کردیم با اجرای طرح پیاده راه در خیابان خیام گامی در مسیر سلامت مردم برداریم اما رسانه ها خوب اطلاع رسانی نکردند و مردم توجیه نشدند و مقاومت کسبه باعث شد این طرح از دستور خارج شود.

داودی گفت:اگر این طرح اجرا می شد می توانست الگوی خوبی برای سایر محله ها هم باشد و به رونق کسب و کار اصناف و آرامش و تفریح مردم نیز کمک کند.

وی اضافه کرد: همچنین طرح بی آر تی با مخالفت عده ای متوقف شده لذا از رسانه ها انتظار داریم در این گونه طرحها همراهی لازم را داشته باشند و با اطلاع رسانی مناسب زمینه مشارکت شهروندان را در اجرا فراهم کنند.

باغستان سنتی را حفظ می کنیم

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در مورد حفظ باغستانها نیز گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار هکتار باغستان سنتی باقیمانده که شهرداری نسبت به سایر ارگانها در عمل احساس مسئولیت بیشتری کرده و از سال ۹۰ با ایجاد باغستان تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای نگهداری آن و ایجاد راه دسترسی و آبرسانی هزینه کرده است.

وی بیان کرد: دایر کردن گشت های ویژه بازرسی و تامین آب باغستانها از دیگر کارهای انجام شده است و امسال هم از محل پساب تصفیه خانه محمود آباد برای آبیاری باغات استفاده خواهیم کرد.

داودی اظهارداشت: با شعار و سیاسی کاری نمی توان از باغستان صیانت کرد بلکه نیازمند برنامه و کار عملیاتی هستیم که شهرداری پای کار است و با همه توان از آن صیانت خواهد کرد.

پل های جدید با نگاه کارشناسی احداث می شود

وی گفت: در اجرای طرح های جدید تلاش می کنیم با استفاده از همه دیدگاههای کارشناسی در مسیری حرکت کنیم تا هیچ طرح غیر اصولی و یا پل غیر فنی و غیر ضروری ساخته نشود و از رسانه ها نیز انتظار داریم همراه ما باشند.