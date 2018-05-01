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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری:

سازمان های مردم نهاد در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

سازمان های مردم نهاد در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری گفت: سازمان های مردم نهاد بخش جوانان در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد بخش جوانان در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای افزایش تعداد سمن های چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۳۹ سازمان مردم نهاد در بخش جوانان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

فعالیت ۳۹ سمن در حوزه جوانان در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: ۵۰ سازمان مردم نهاد دیگر در حوزه جوانان در این استان در حال ثبت شدن است که تعداد سمن های چهارمحال و بختیاری به ۸۹ سمن می رسد.

وی عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در تقویت فرهنگ مشارکت جوانان در کارهای گروهی دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: بهره گیری از سازمان های مردم نهاد در حل مشکلات جوانان در این استان ضروری است.

کد مطلب 4286040

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