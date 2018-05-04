به گزارش خبرنگار مهر، نشر ققنوس قرار است فردا شنبه ۱۵ اردیبهشت همزمان با چهارمین روز سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از ۳ عنوان رمان جدید ایرانی خود رونمایی به عمل بیاورد. هر سه کتاب مورد نظر توسط نشر هیلا از زیرمجموعه های این گروه انتشاراتی چاپ شده اند.

«بازیگوش» دهمین اثر شهریار عباسی یکی از این سه کتاب است. بستر زمانی این رمان مربوط به دهه ۴۰ تا سال های پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ ایران و عراق است. عباسی این رمان را در حجم ۲۰۰ صفحه نوشته است.

رمان «بازیگوش» قرار است با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شود و مراسم رونمایی اش فردا از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در غرفه نشر ققنوس در نمایشگاه برگزار می شود.

کتاب دیگر، رمان «درازکش در ساعت خواب» نوشته زهرا شاهی است که با دو راوی نوشته شده است. هرکدام از این راوی ها نماینده دو طبقه متفاوت از جامعه هستند. این رمان هم با ۱۶۸ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه خواهد شد و مراسم رونمایی اش از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در غرفه این ناشر انجام خواهد شد.

«خواب هایت را در این خانه تعریف نکن محمود» نوشته عباس سلیمی آنگیل هم سومین رمانی است که فردا رونمایی می شود. این رمان درباره وقایع تاریخی ایران اواخر قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم و همچنین شکنجه غزها نوشته شده است که در ١١٢ صفحه و قیمت ٩ هزار تومان منتشر می شود.

این کتاب هم از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در غرفه ناشر مذکور رونمایی و عرضه خواهد شد.