برگزاری ۵۰ جلسه تفسیر قرآن کریم در استان تهران طی ماه مبارک رمضان

حجت‌الاسلام سید حسین کوششی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ماه مبارک رمضان و بهار قرآن، جلسات تفسیر قرآن کریم در مساجد محوری و محافل دینی برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه ها با هدف ایجاد و تقویت فضای معنوی مساجد و محافل دینی و نیز شناسایی استعدادهای قرآنی، پیش بینی و در حال برنامه ریزی است که در ۵۰ مرکز به اجرا در خواهد آمد.

کوششی خاطر نشان کرد: با هماهنگی هایی که در سطح استان انجام شده دو مفسر مجمع عالی تفسیر قرآن کریم قم، به شهرستان های پاکدشت و شهریار، اعزام و علاوه بر آن از مفسرین و اساتید استان تهران نیز هم به برنامه های تفسیر و ترجمه مفاهیم قرآن معرفی می شوند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی، یادآور شد: این مبلغین و اساتید اعزامی علاوه بر جلسات تفسیر و ترجمه مفاهیم قرآن کریم برنامه هایی مانند اقامه نماز جماعات، گفتمان و سخنرانی را برای مخاطبین و گروه های هدف به‌ ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می کنند، ضمن اینکه برنامه های گوناگونی نیز از سوی سایر مراکز و تشکل های مردمی و دینی پیش بینی و برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این برنامه ها در شهر و شهرستان های تهران، برگزار و علاقه مندان شرکت در این مراسم معنوی می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با ادارات تبلیغات اسلامی تماس بگیرند.