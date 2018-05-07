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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۳۱

معاون تبلیغات اسلامی استان تهران:

برگزاری ۵۰ جلسه تفسیر قرآن کریم در استان تهران طی ماه مبارک رمضان

برگزاری ۵۰ جلسه تفسیر قرآن کریم در استان تهران طی ماه مبارک رمضان

تهران- معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی تهران از برگزاری ۵۰ جلسه تفسیر قرآن کریم در این استان طی ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت‌الاسلام سید حسین کوششی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ماه مبارک رمضان و بهار قرآن، جلسات تفسیر قرآن کریم در مساجد محوری و محافل دینی برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه ها با هدف ایجاد و تقویت فضای معنوی مساجد و محافل دینی و نیز شناسایی استعدادهای قرآنی، پیش بینی و در حال برنامه ریزی است که در ۵۰ مرکز به اجرا در خواهد آمد.

کوششی خاطر نشان کرد: با هماهنگی هایی که در سطح استان انجام شده دو مفسر مجمع عالی تفسیر قرآن کریم قم، به شهرستان های پاکدشت و شهریار، اعزام و علاوه بر آن از مفسرین و اساتید استان تهران نیز هم به برنامه های تفسیر و ترجمه مفاهیم قرآن معرفی می شوند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی، یادآور شد: این مبلغین و اساتید اعزامی علاوه بر جلسات تفسیر و ترجمه مفاهیم قرآن کریم برنامه هایی مانند اقامه نماز جماعات، گفتمان و سخنرانی را برای مخاطبین و گروه های هدف به‌ ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می کنند، ضمن اینکه برنامه های گوناگونی نیز از سوی سایر مراکز و تشکل های مردمی و دینی پیش بینی و برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این برنامه ها در شهر و شهرستان های تهران، برگزار و علاقه مندان شرکت در این مراسم معنوی می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با ادارات تبلیغات اسلامی تماس بگیرند.

کد مطلب 4289400

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