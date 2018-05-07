محمود الزهار: ما در جنگ مغزها با دشمن صهیونیستی قرار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محمود الزهار عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در جریان مشارکت در مراسم تشییع جنازه شهید محمود قیشاوی در شهر غزه خاطر نشان کرد که مقاومت فلسطین در تمامی زمینه ها به ویژه در جنگ مغزها و جنگ تسلیحاتی با دشمن صهیونیستی قرار دارد. رژیم صهیونیستی مسئول عملیات ترور شهدای گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در غزه است.

وی خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت:«نتانیاهو می داند که با اجرای عملیات بزدلانه نمی تواند اراده ما را در هم بشکند، بلکه باعث تقویت افکار عمومی جامعه فلسطین خواهد شد».

الزهار تصریح کرد که «ما به هر وسیله ای به نبرد خود ادامه می دهیم تا ببینیم در نهایت چه کسی پیروز می شود و ما باور داریم که پیروزی طرف فلسطینی، پیروزی تاریخ و جغرافیای سیاسی خواهد بود و شکست رژیم صهیونیستی باعث تغییر محیط پیرامونی ما خواهد شد».

این رهبر برجسته جنبش حماس در عین حال خاطر نشان کرد که تظاهرات حق بازگشت جلوی پروژه های بزرگی مانند «معامله قرن» و غیره را گرفت و تداوم این روند مستلزم رشادت های متعدد است و ما قادر به تقبل این رشادت ها و ایثارگری ها هستیم.

وی تصریح کرد که نبرد میان دشمن صهیونیستی و مقاومت تا نابودی این رژیم و بازپس گیری اراضی اشغالی فلسطین ادامه خواهد یافت.