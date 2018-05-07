شرکت ۶۴ کشور در مسابقه/ چهره حامیان تروریسم کاریکاتور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی طباطبایی در ابتدای نشست خبری مسابقه بین المللی «پایان یک داعش» که امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شد، گفت: هنگامی که سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس در مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که تا کمتر از سه ماه سیطره شجره خبیث داعش به پایان می‌رسد، جرقه برپایی مسابقه ای بین المللی با عنوان پایان یک داعش در همان ماه زده شد.

وی با اشاره به انتشار فراخوان این مسابقه در سه رشته کارتون، کاریکاتور و پوستر بیان کرد: در ۲ بخش پوستر و کارتون موضوع پایان یک داعش مطرح شد. همچنین در بخش کارتون علاوه بر این، موضوعات «حلب آزاد شد» و «موصل آزاد شد» نیز اضافه شد.

شجاعی طباطبایی افزود: در بخش کاریکاتور، چهره حامیان اصلی تروریسم همچون دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو، محمدبن سلمان و آنگ سان سوچی مطرح شد.

دبیر مسابقه بین المللی «پایان یک داعش» با بیان اینکه ۶۴ کشور از جمله آمریکا، آرژانتین، استرالیا، آلبانی، اتریش و ایتالیا در این مسابقه شرکت کرده‌اند، گفت: ۲۱۲۰ اثر از ۸۷۰ شرکت کننده شامل ۱۰۷۸ کارتون، ۴۱۵ کاریکاتور چهره و ۶۳۶ پوستر تا ۱۰ اسفندماه سال گذشته به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که پس از انتخاب نهایی، ۲۵۱ اثر به نمایشگاه راه یافتند.

وی متذکر شد: بیشترین شرکت کنندگان در مسابقه به ترتیب ۳۲۹ نفر از ایران، ۲۱۲ نفر از چین، ۴۵ نفر از ترکیه و ۳۷ نفر از اندونزی بودند.

شجاعی طباطبایی به هیات داوران این مسابقه اشاره کرد و گفت: محمدحسین نیرومند، مسعود نجابتی، محمدرضا دوست محمدی، سیلوانو ملو از برزیل و الکساندر فالدین از روسیه قضاوت آثار این مسابقه را برعهده داشتند و در نهایت داوران ایرانی و خارجی روز ۶ اردیبهشت ماه به جمع بندی و اتفاق نظر درباره هنرمندان برتر رسیدند.

وی درباره معیارهای داوری توضیح داد: داوران دلایل و معیارهای انتخاب آثار را متناسب بودن سوژه با موضوعات مطروحه در مسابقه، نوآوری، خلاقیت و بدعت در ایده و اجرا و استفاده از تکنیک موثر اعلام کردند.

شجاعی طباطبایی در پایان عنوان کرد: بانی مسابقه بین المللی «پایان یک داعش» گروه تجسمی روایت فتح است که با مشارکت مرکز تجسمی حوزه هنری این رویداد هنری بین المللی را برگزار می‌کند.