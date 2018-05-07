افزایش مصدومین زمین لرزه به ۱۱۲ نفر/ ایجاد بیمارستان صحرایی

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۹۲ نفر از این تعداد مرخص، سه نفر بستری و چهار نفر به بیمارستان امام سجاد یاسوج منتقل شدند.

ایلامی با بیان اینکه ۲۱ نفر از مصدومین زلزله شب گذشته توسط اورژانس منتقل شدند، اظهار داشت: وضعیت در بیمارستان همچنان در حالت زرد قرار دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از تخصیص بیمارستان صحرایی به استان خبر داد و بیان داشت: مکالمات و گفتگوهای این حوزه انجام شده است و اورژانس کشور با اختصاص بیمارستان صحرابی به استان موافقت کرده است.

ایلامی همچنین ایجاد بیمارستان سیار در استان را با بازدهی مناسب دانست.