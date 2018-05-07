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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

افزایش مصدومین زمین لرزه به ۱۱۲ نفر/ ایجاد بیمارستان صحرایی

افزایش مصدومین زمین لرزه به ۱۱۲ نفر/ ایجاد بیمارستان صحرایی

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش مصدومین زمین لرزه ۴.۸ ریشتری یاسوج به ۱۱۲نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۹۲ نفر از این تعداد مرخص، سه نفر بستری و چهار نفر به بیمارستان امام سجاد یاسوج منتقل شدند.

ایلامی با بیان اینکه ۲۱ نفر از مصدومین زلزله شب گذشته توسط اورژانس منتقل شدند، اظهار داشت: وضعیت در بیمارستان همچنان در حالت زرد قرار دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از تخصیص بیمارستان صحرایی به استان خبر داد و بیان داشت: مکالمات و گفتگوهای این حوزه انجام شده است و اورژانس کشور با اختصاص بیمارستان صحرابی به استان موافقت کرده است.

ایلامی همچنین ایجاد بیمارستان سیار در استان را با بازدهی مناسب دانست.

کد مطلب 4290104

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