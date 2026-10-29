قدرت ایران اسلامی بازدارنده است

به گزارش خبرنگار مهر، شمش‌الدین حسینی چهارشنبه شب در اجتماع شبانه مردم تنکابن با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه اظهار کرد: به طرف‌های مقابل گفته‌ایم که اگرچه ایران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم می‌کنند، اما خودشان خاک کشورشان را در اختیار دشمن قرار داده‌اند و اجازه داده‌اند از سرزمین آنان علیه ایران اقدام شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنبال درگیری با کشورهای منطقه نیست، اما اجازه نخواهد داد از خاک این کشورها برای حمله به ایران استفاده شود و در برابر چنین اقداماتی ایستادگی خواهد کرد.

حسینی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی گفت: در جریان نشست‌های بین‌المللی، تلاش‌هایی برای گنجاندن موضوعات مورد نظر برخی کشورها در بیانیه‌ها و طرح آنها به‌عنوان موضوع اضطراری صورت گرفت، اما این تلاش‌ها به نتیجه مورد نظر آنان نرسید.

عضو هیئت رئیسه کمیته سازمان ملل در اتحادیه بین‌المجالس جهانی، با اشاره به مسئولیت خود در این نهاد بین‌المللی، بر اهمیت پیگیری مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه نرسیدن به برخی اهداف دیپلماتیک را نباید به‌معنای ضعف جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد، اظهار کرد: این وضعیت را باید در چارچوب شرایط و محدودیت‌های کشورهای منطقه و میزان اعتمادبه‌نفس و خودباوری آنان بررسی کرد.

حسینی تصریح کرد: ایران بنا ندارد با کشورهای منطقه وارد جنگ شود، مگر آنکه از خاک آنها برای اقدامات خصمانه علیه کشور استفاده شود؛ در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران از دفاع از خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازتاب تحولات منطقه در رسانه‌های بین‌المللی گفت: در برخی گزارش‌های رسانه‌ای، از ایران به‌عنوان میزبان قدرت‌های منطقه‌ای یاد شده است؛ موضوعی که از نگاه وی، نشان‌دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس افزود: یکی از نکاتی که باید در ارزیابی تحولات منطقه مورد توجه قرار گیرد، نقش قدرت ایران در محاسبات رژیم صهیونیستی است؛ چراکه این قدرت مانع از آن شده است که این رژیم به‌راحتی دامنه اقدامات خود را به دیگر کشورهای اسلامی گسترش دهد.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های سیاسی، دفاعی و منطقه‌ای برخوردار است، بر ضرورت حفظ این توانمندی‌ها و تقویت جایگاه کشور در عرصه دیپلماسی تأکید کرد.

سرمایه انقلاب اسلامی در پنج دهه گذشته شکل گرفته است

حسینی با اشاره به ریشه‌های اعتقادی و تاریخی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دستاوردهای امروز جمهوری اسلامی ایران یک‌شبه یا در مدت کوتاهی به دست نیامده است، بلکه حاصل دهه‌ها تلاش، مجاهدت و آموزه‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و بزرگان این مسیر است.

وی با یادآوری جایگاه فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت گفت: همان‌گونه که امام خمینی (ره) تأکید داشتند، هرچه داریم از عاشورا داریم و ملت ایران نیز با تکیه بر همین فرهنگ، مسیر ایستادگی و مقاومت را دنبال کرده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس همچنین با یادآوری سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ملت امام حسین (ع)، فرهنگ عاشورا را از مؤلفه‌های مهم هویت انقلابی و روحیه ایثارگری مردم ایران دانست.

وی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: ملت ایران به شهدای شاخص خود افتخار می‌کند و نام و یاد آنان در حافظه مردم زنده است؛ با این حال، نباید از یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و دیگر ایثارگرانی که طی دهه‌های گذشته برای دفاع از کشور فداکاری کرده‌اند، غافل شد.

حسینی با ادای احترام به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و آزادگان حاضر در این اجتماع اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نمادهای زنده رشادت، مجاهدت و فداکاری هستند و جامعه همواره قدردان ایثار و ازخودگذشتگی آنان خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و موضوع ظهور حضرت مهدی (عج) ابراز امیدواری کرد که پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست رزمندگان اسلام به منجی عالم بشریت سپرده شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم حضور و مشارکت مردم در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هدف نهایی این مسیر، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تمدن اسلامی است؛ تمدنی که در باورهای دینی با ظهور حضرت مهدی موعود (عج) پیوند دارد.