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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۳۸

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:

۳ خودرو در جاده خاوران تصادف کردند/یک فوتی و ۷ مصدوم

۳ خودرو در جاده خاوران تصادف کردند/یک فوتی و ۷ مصدوم

پاکدشت- سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حادثه تصادف ۳ در جاده خاوران خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داد و ۷ نفر از هم وطنانمان مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی شامگاه دوشنبه از حادثه تصادف در جاده خاوران خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۲۱:۰۱ امشب در جاده «قاسم آباد» در جاده خاوران به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

وی با تشریح چگونگی حادثه تصادف گفت: ۲ دستگاه خودرو «ال ۹۰» و یک دستگاه وانت «مزدا» به شدت با یکدیگر برخورد کرده بودند، داخل یکی از خودروهای « ال ۹۰» پنج نفر سرنشین، داخل خودرو وانت ۲ نفر و در خودرو «ال ۹۰» دیگر یک نفر سرنشین که همگی مرد بودند، حضور داشتند، که یک سرنشین خودرو «ال ۹۰» و  ۲ سرنشین وانت از خودروهای خود خارج شده بودند، اما ۵ سرنشین خودرو «ال ۹۰» دیگر در داخل خودرو محبوس شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: آتش نشانان به سرعت با تجهیزات هیدرولیکی اقدام به برش خودرو «ال ۹۰» و نجات سرنشینان محبوس کردند، که متاسفانه یک نفر از این افراد که جوانی تقریبا ۳۰ ساله بود، به تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود و ۷ سرنشین خودروهای دیگر دچار مصدومیت بعضا شدید شده و تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی افزود: نشت بنزین نیز کاملا مشهود بود، که آتش نشانان عملیات ایمن سازی را برای جلوگیری از آتش سوزی انجام داده و در پایان خودروها به محل امنی منتقل و محل برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل پلیس شد و ساعت ۲۲:۴۲ عملیات به پایان رسید.

کد مطلب 4290547

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