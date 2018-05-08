زمینه همکاری بین دانشگاه امیرکبیر و دانشگاههای سوئیس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، این هیات متشکل از نمایندگان دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور سوئیس، دبیر موسسه آموزش، تحقیقات و فناوری سوئیس SERI، مدیر راهبردی همکاری های بین المللی منطقه آسیا و ایران Leading House، معاونین آموزشی پژوهشی و بین الملل و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه های EPFL، ETH، ZHAW، UniGE، EMPA و WSLو همچنین سفیر کشور سوئیس در ایران و هیات همراه بود.

در نشست مشترک دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان تشریح ظرفیت ها، قابلیت ها و دورنمای همکاری این دانشگاه به عنوان پیشتاز توسعه پایدار در کشور با مراکز علمی بین المللی از جمله کشور سوئیس پرداخت.

برگزاری کارگاه «همتایابی» از دیگر برنامه های این نشست دو جانبه بوده است و در طی آن محققان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همتایان خود از کشور سوئیس ملاقات کردند.

در این برنامه گروه های تخصصی توسعه شهری، انرژی، مهندسی پزشکی، سلامت و ریاضیات، به آشنایی و تبادل نظر علمی پرداخته و زمینه های همکاری های مشترک آتی را بررسی کردند.

علاوه بر آن مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نمایندگان بین الملل دانشگاه های مهمان، ظرفیت ها و برنامه های همکاری های بیشتر در حوزه تبادل دانشجو و استاد، کارگاه های تخصصی مشترک و پروژه های مشترک دانشگاهی را بررسی کردند.