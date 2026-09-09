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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

پرداخت ۴۲ میلیارد ریال کمک‌هزینه درمانی به بیماران خاص در گیلان

پرداخت ۴۲ میلیارد ریال کمک‌هزینه درمانی به بیماران خاص در گیلان

رشت- مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان از پرداخت ۴۲ میلیارد ریال کمک‌هزینه درمانی به ۴۶۱ بیمار مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی‌رودسری ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اقدامات حمایتی مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۴۲ میلیارد ریال کمک‌هزینه درمانی به ۴۶۱ نفر از بیمه‌شدگان مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان پرداخت در حالی انجام شده که در مجموع سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۸ میلیارد ریال کمک‌هزینه درمانی به ۵۳۴ نفر از بیمه‌شدگان واجد شرایط اختصاص یافته بود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه میزان اعتبارات پرداختی در نیمه نخست امسال افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: روند بررسی و تأیید پرونده‌های بیماران واجد شرایط با هدف تسریع در پرداخت کمک‌هزینه‌های درمانی دنبال می‌شود.

۷۳۱ پرونده در نوبت دریافت کمک‌هزینه درمانی

حبیبی‌رودسری با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های حمایتی بیان کرد: در حال حاضر ۷۳۱ پرونده جدید به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده پرداخت است که پس از تخصیص اعتبارات، مبالغ مربوط به این پرونده‌ها به بیمه‌شدگان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: کمک‌هزینه‌های درمانی با هدف کاهش بخشی از فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سنگین درمان، دارو، شیمی‌درمانی و بستری بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج پرداخت می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان تصریح کرد: حمایت از بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های واجد شرایط، از برنامه‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان است.

کد مطلب 6942327

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