به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیر و کمان امروز سه شنبه به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و با حضور شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این انتخابات شعبانی با ۲۹ رای به عنوان رئیس انتخاب شد. باقریان و بتو هم هرکدام ۱۳ و ۲ رای به دست آوردند.

این انتخابات در حالی آغاز شد که از مجموع کاندیدایی که اسفندماه سال گذشته ثبت نام کرده بودند و پرونده آنها به مراجع ذی صلاح ارسال شده بود، ٧ نفر هفته گذشته تائید صلاحیت شدند. تائید صلاحیت احمد ارشدی هم دو روز پیش اعلام شد.

البته در این میان انصراف برخی کاندیداها در نهایت تعداد آنها را به ٥ نفر شامل محسن باقریان، حمیدرضا بتو، غلامرضا شعبانی بهار، منصور عبدی و احمد ارشدی رساند.

همچنین پیش از رای گیری، ارشدی از شرکت در انتخابات انصراف داد.

بدین ترتیب انتخابات فدراسیون تیر و کمان با حضور ٤ کاندیدا برگزار شد. البته با دستور داورزنی، خبرنگاران اجازه ورود به محل مجمع را نداشتند. این اجازه وقتی به آنها داده شد که بخش ابتدایی و مهم مجمع تمام شده بود و زمان رای گیری شروع شده بود. به همین دلیل خبرنگاران در اعتراض به این مسئله از ورود به محل مجمع امتناع کردند.

در این شرایط رای گیری میان کاندیداهای فدراسیون تیرو کمان انجام و شعبانی بهار به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.