وزیر نیرو راهی سوییس شد/دیدارهای دوجانبه در حوزه آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان با اشاره به اینکه عنوان اصلی کنفرانس استفاده بهینه از دادههای هیدرولوژیکی و آبشناسی در بهبود شرایط زندگی است، افزود: سازمان جهانی هواشناسی به عنوان یک سازمان بین دولتی بنا دارد با مشارکت فعالتر کشورهای خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی ایران، خدمات مناسبتری را برای برنامهریزی های ضروری در حوزه آب و تغییر اقلیم انجام دهد.
وزیر نیرو با بیان اینکه به دعوت رسمی از سوی دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی عازم این سفر است، از برنامه دیدار دوجانبه خود با دبیر کل این سازمان خبر داد.
مذاکره با مسئولان آژانسهای سازمان ملل مستقر در ژنو در حوزه آب، گفتگو با مسئولان کشورهایی که دارای حوزه آبریز مشترک با جمهوری اسلامی هستند و همچنین دیدار با مسئولان بخش آب کشور سوییس، از دیگر برنامههای سفر وزیر نیرو به ژنو خواهد بود.
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