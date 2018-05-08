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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳

اخبار فلسطین؛

زخمی شدن یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست

زخمی شدن یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست

زخمی شدن یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست و واکنش حماس به آزادی نظامی صهیونیستی که عبدالفتاح الشریف را در الخلیل به شهادت رساند، از مهمترین اخبار فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی از ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛  یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق اردوگاه البریج همزمان با تحرکات ادوات نظامی اسرائیلی زخمی شد.

خبر دیگر اینکه فوزی برهوم سخنگوی حماس ضمن محکوم کردن آزادی نظامی صهیونیست که عبدالفتاح الشریف را در شهر الخلیل به شهادت رساند اعلام کرد: آزادی الیوور ازاریا و تمجید نتانیاهو از وی در واقع پاداش دادن به جنایتکار و تشویق رسمی بر قتل است.

وی افزود: آزاد کردن این قاتل تروریستی که این رژیم ضد ملت فلسطین اجرا می کند را نشان می دهد. جامعه جهانی باید کاری در این زمینه انجام دهد و مانع از تروریسم و اقدامات رژیم صهیونیستی شود.

کد مطلب 4291334

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