حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ازدواج در آموزه‌های دینی اظهار کرد: خداوند در آیه ۲۱ سوره مبارکه روم می‌فرماید «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة» و ازدواج یکی از مهم‌ترین سنت‌های الهی است.

وی با اشاره به حدیث «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» افزود: فارغ از همه برکاتی که بر امر ازدواج مترتب است، در معارف دینی، ازدواج یک بنای مقدس و سنت حسنه الهی به شمار می‌رود و به همین دلیل الزامات خاصی بر این امر حاکم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌ها در قانون جوانی جمعیت گفت: در این قانون، موضوع گفتمان‌سازی و ترویج ازدواج مورد توجه قرار گرفته و مجموعه تبلیغات اسلامی همراه با وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها در این زمینه عهده‌دار مسئولیت هستند.

برگزاری رویداد تخصصی «صبا» با حضور فعالان حوزه ازدواج

سالاری‌مکی از برگزاری رویداد تخصصی «صبا» در مرکز استان خبر داد و گفت: این رویداد دو روزه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور مهمانان و اساتید کشوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه کنشگران و فعالان عرصه ازدواج در مجموعه‌های تخصصی مانند همسان‌گزینی، هیئت‌ها و مساجد فعالیت دارند، افزود: ازدواج امری مقدس و خوشایند است که باید زمینه‌ای فراهم شود تا دو جوان بتوانند زندگی مشترک خود را با آرامش، مودت و محبت آغاز کنند.

سالاری‌مکی ادامه داد: کسی که می‌خواهد عهده‌دار امر خانواده شود باید برای خانه، کار و تمشیت امور همسر و فرزندان خود تلاش کند که خود مایه رشد و تعالی است، اما امروز شرایط زندگی برای همه، حتی افراد عادی، شرایط خاصی است.

خانواده؛ سنگر مقابله با جنگ شناختی

وی با اشاره به نقش خانواده در مقابله با جنگ شناختی و نبرد ارزشی دشمن گفت: دشمن در یک جنگ شناختی و نبرد ارزشی، ارزش‌های ما را هدف قرار داده است؛ بنابراین وقتی خانواده پایدار باشد، گفتمان ارزشی و بندگی هم در آن شکل می‌گیرد و این خانه سنگر دفاع از ارزشها می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در روایات آمده که هیچ بنایی نزد پروردگار مقدس‌تر از بنای خانواده نیست و دشمن هم با هدف قرار دادن مادر خانواده، اصل خانواده را هدف گرفته است.

سالاری‌مکی با اشاره به نقش خانواده‌های پایدار در جامعه گفت: وقتی خانواده شکل می‌گیرد، سرمایه اجتماعی افراد افزایش پیدا می‌کند و پوشش عاطفی و ارتباطات خانوادگی موجب رشد عاطفی و معنوی افراد می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: شکل‌گیری یک واحد اقتصادی و مصرفی جدید می‌تواند موجب ارتقای اقتصادی جامعه شود و از سوی دیگر، وقتی دو نفر از دو خانواده زیر یک سقف جمع می‌شوند، فرهنگ، ارزش‌ها، سنت‌ها و آداب میان دو خانواده تبادل می‌شود و این امر به انسجام اجتماعی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه متکی بر خانواده پایدار، تمدن‌ساز است، گفت: اگر از نظر آرمانی و رسالتی که خداوند بر عهده ما قرار داده، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) هستیم، باید خانواده‌های پایدار و سالمی داشته باشیم که بر استانداردهای اسلام و قرآن بنا شده باشند.

سالاری‌مکی افزود: اگر خانواده‌های پایدار و مبتنی بر آموزه‌های درست شکل بگیرند، تمدن نوین اسلامی نیز در این مسیر شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به حضور خانواده‌ها در اجتماعات مردمی اظهار کرد: یکی از برکات اجتماع و یکی از مباحث پایداری اجتماع، حضور خانواده است.

پیش‌بینی حضور ۱۵۰ تا ۲۰۰ فعال ازدواج در رویداد «صبا»

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه برای رویداد تخصصی «صبا» حضور ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر پیش‌بینی شده است، گفت: این افراد از شهرستان‌های استان در بیرجند حضور پیدا می‌کنند و همچنین فعالان عرصه ازدواج در مرکز استان و اساتیدی از کشور نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.

سالاری‌مکی با بیان اینکه خراسان جنوبی نخستین استانی است که رویداد تخصصی «صبا» را برگزار می‌کند، اظهار کرد: برای شناخت دقیق‌تر فعالان عرصه ازدواج، از مجموعه‌های مختلف از جمله اداره کل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، صدا و سیما و کمیته امداد امام خمینی(ره) دعوت شد تا در این جریان مشارکت داشته باشند.

وی دو دستاورد مهم پیش‌رویدادهای شهرستانی را جمع‌آوری تجربیات فعالان و شناسایی فعالان عرصه ازدواج عنوان کرد و گفت: این افراد در رویداد تخصصی «صبا» حضور پیدا می‌کنند.

لزوم حمایت از جوانان در تمام مراحل ازدواج

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت حمایت از جوانان در مسیر ازدواج اظهار کرد: ممکن است فردی فرهنگ ازدواج را پذیرفته و قصد ازدواج داشته باشد، اما همسر مناسب خود را پیدا نکند، شبکه اجتماعی مناسبی برای آشنایی نداشته باشد یا مهارت انتخاب نداشته باشد.

سالاری‌مکی افزود: ممکن است خانواده‌ها نیز توان ایجاد یک شبکه برای آشنایی جوانان را نداشته باشند و از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی، مراسم عقد، عروسی و سالن برای آنها دشوار باشد.

وی ادامه داد: حتی پس از آشنایی نیز ممکن است جوانان در ماه‌ها و سال‌های نخست زندگی، مهارت گفت‌وگو نداشته باشند و در این مرحله نیاز به مشاوره پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: به همین دلیل تلاش داریم جریان ازدواج شکل بگیرد و فرد کنشگر به شبکه فعالان عرصه ازدواج متصل شود، تجربه‌نگاری و توانمندسازی شکل بگیرد و تبادل تجربه و آموزش صورت گیرد.

سالاری‌مکی گفت: یک مجموعه همسان‌گزینی می‌تواند از قبل از ازدواج، مهارت‌های لازم را آموزش دهد، جوانان را ترغیب و تشویق کند و حتی در مراحل عقد نیز همراه آنها باشد تا ضمن مشاوره چه بسا با برخی هماهنگی ها بخشی از هزینه‌ها کاهش پیدا کند و ازدواج آسان شکل بگیرد.

وی افزود: پس از ازدواج نیز ممکن است افراد با مشکلاتی مواجه شوند که در این مرحله باید امکان مراجعه به مشاور در همان مجموعه همسان‌گزینی فراهم باشد.

توسعه مراکز همسان‌گزینی در استان

سالاری‌مکی یکی از اهداف ویژه رویداد تخصصی «صبا» را ایجاد و توسعه مراکز همسان‌گزینی دانست و اظهار کرد: هدف این است که افراد وارد یک شبکه منظم و جریان‌ساز شوند و بتوانیم مراکز همسان‌گزینی را در استان توسعه دهیم..

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این مراکز می‌توانند در بحث ازدواج و پس از آن خدمات لازم را به جوانان ارائه دهند و ما به دنبال توسعه چنین مراکزی در استان هستیم.

سالاری‌مکی افزود: ایام فاطمیه فرصت بسیار مناسبی به‌ویژه برای بانوان و افرادی که جلسات خانگی، روضه و مجالس ذکر برگزار می‌کنند، است تا در کنار برگزاری این مجالس، سنت حسنه‌ای را که پیامبر اکرم(ص) و پدر حضرت فاطمه زهرا(س) بر آن تأکید داشته‌اند، به یک خروجی عملی تبدیل کنند.