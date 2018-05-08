میز احزاب در شهرستان های مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در دوره آموزشی فرمانداران جدید الانتصاب در دولت دوازدهم در مجتمع آموزشی رفاهی وزارت کشور در ساری با بیان اینکه فرمانداران نماینده عالی دولت در شهرستان ها هستند، گفت: اجرای سیاست های عمومی و دفاع از دستاورد های دولت در شهرستان ها به عهده فرماندار است.

وی با اشاره به اینکه گفتمان های سیاسی و اجتماعی میان نخبگان سیاسی و بین دولت و ملت باید نهادینه شود، تاکید کرد: اگر فرماندار کمیت و کیفیت سمن ها و تشکل های مردمی را در حوزه مسئولیتش افزایش دهد، گام موثری برای توسعه شهرستان خود برداشته است.

حسین زادگان با تاکید براینکه مردم سرمایه های اجتماعی این نظام هستند، افزود: باید از ظرفیت نیروی انسانی در قالب سازمان های مردم نهاد استفاده کنیم.

این مسئول به راه اندازی میز احزاب در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: احزاب و سازمان های مردم نهاد با نظرات سازنده و ایده های نظری و علمی می توانند در تصمیم سازی ها کنار مسئولان باشند.

وی با بیان اینکه رسانه ها ظرفیتی مهم در امر اطلاع رسانی عملکرد مسئولان به مردم هستند، اظهار کرد: فرمانداران در راستای امید آفرینی و تقویت همبستگی اجتماعی، برای ارتباط موثر و مستمر با رسانه های مکتوب، مجازی و رسانه ملی برنامه ریزی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با تاکید براینکه فرمانداران باید رصد فضای مجازی را جدی بگیرند، گفت: نباید از فضای مجازی غافل بود و از طریق پیام رسان های داخلی برای کاهش آسیب های اجتماعی نیز باید بهره برد.

وی، افزود: ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی با راه اندازی میز احزاب در شهرستان ها و برگزاری جشنواره های بومی محلی تاثیر بسزایی در جلب رضایت عمومی مردم خواهد داشت.