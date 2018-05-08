به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس پور بعدازظهر سهشنبه در حاشیه سفر یکروزه خود به سمنان برای بازدید از پروژههای درمانی بنیاد شهید این استان و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه از دریافت خدمات درمانی عمومی توسط ۸۰ درصد از افراد تحت پوشش بنیاد شهید در کشور خبر داد و تأکید کرد: این افراد خدمات تخصصی درمانی را نیز از طریق بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی بنیاد در سراسر کشور دریافت میکنند.
وی بابیان اینکه کلینیکهای تخصصی و بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید در اقصی نقاط ایران اسلامی به افراد تحت پوشش خدمات درمانی ارائه میکنند، تأکید کرد: در اکثر مراکز استانها و شهرهای کشور کلینیکهای تخصصی و حتی بیمارستانهای تخصصی بنیاد وجود دارد اما این نهاد در مناطق محروم نیز با اعزام گروههای تخصصی خدمات درمانی و معاینه را انجام میدهد تا تعادل و توازن خوبی در ارائه خدمات درمانی در همه نقاط کشور صورت گیرد.
معاون بنیاد شهید کشور بابیان اینکه ۱۲ هزار مرکز درمانی در سطح کشور خدمات حوزه توانبخشی، درمان، تشخیص و ... را به افراد تحت پوشش این بنیاد ارائه میکنند، گفت: این مراکز خدمات عمومی حوزه درمان را با همکاری بیمههای عمومی و تکمیلی به افراد ارائه میکنند که خوشبختانه در سالهای اخیر توانستهایم شاهد عملکرد خوبی از این مراکز باشیم.
عباس پور در پاسخ به سؤالی با موضوع جانبازان قطع نخاعی نیز توضیح داد: دو هزار جانباز نخاعی در سراسر کشور وجود دارد که از خدمات درمانی بنیاد شهید بهرهمندمی شوند.
وی افزود: در کنار این افراد سه هزار جانباز اعصاب و روان و ۷۰۰ جانباز شیمیایی نیز از خدمات درمانی بهرهمندمی شوند که البته پوشش درمانی آنها بهطور خاص ارائه خواهد شد.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانوادههایشان درمجموع یکمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل میشوند که این امر نشاندهنده گستردگی خدمات مراکز درمانی تحت پوشش بنیاد شهید است.
عباس پور بابیان اینکه نبود بخش دیالیز یکی از مشکلات بنیاد شهید برای ارائه خدمات درمانی بود، تأکید کرد: به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی متأسفانه بخش خصوصی رغبتی به ورود به این حوزه و کمکرسانی به بنیاد شهید را ندارد لیکن از سال گذشته در اجرای طرحی ۹ مرکز دیالیز در کشور در حال راهاندازی است که شاهد افتتاح نخستین مرکز از این مجموعه در سمنان هستیم و امیدواریم هشت مرکز دیگر نیز بهزودی تکمیل و در اختیار افراد تحت پوشش قرار گیرد.
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