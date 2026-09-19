قادری: شهروندان در زمان وزش باد شدید احتیاط کنند

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۷۱ سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استانداری، از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیشرو، حداکثر احتیاط را در دستور کار قرار دهند.
وی اظهار کرد: افزایش گرادیان فشاری و احتمال وزش بادهای شدید میتواند خطراتی را برای برخی سازهها و نقاط شهری ایجاد کند و لازم است شهروندان و مالکان سازههای در معرض خطر، اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: مالکان تابلوهای تبلیغاتی، سازههای موقت و داربستها باید استحکام این سازهها را بررسی کرده و نسبت به مهار مجدد آنها اقدام کنند تا از سقوط احتمالی و بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.
قادری تصریح کرد: شهروندان در زمان وزش باد شدید باید از تردد در مناطق مرتفع و همچنین حضور در مجاورت درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند، زیرا این نقاط میتوانند در شرایط وزش باد شدید خطرآفرین باشند.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای عملیاتی آتشنشانی گفت: تیمهای عملیاتی ۱۱ ایستگاه سازمان آتشنشانی کرمانشاه در وضعیت آمادهباش قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن برای امدادرسانی و مدیریت حادثه وارد عمل شوند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری است، اما مهمترین عامل در کاهش خسارات، پیشگیری و همکاری شهروندان در رعایت توصیههای ایمنی است.
نظر شما