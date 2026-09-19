به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی نژاد شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل کشاورزی و تعاونی‌های منطقه در محل دانشگاه گرمسار با اشاره به برنامه سازمان تعاون روستایی برای توسعه روستا بازارها اظهار کرد: افزایش تعداد این مراکز در کشور در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، راه‌اندازی یک روستا بازار تخصصی در شهرستان گرمسار نیز پیگیری می‌شود تا زمینه عرضه مستقیم محصولات و حمایت از تولیدکنندگان منطقه فراهم شود.

معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور همچنین از رایزنی برای تأمین اعتباری کود کشاورزی خبر داد و یادآور شد: همکاری با پتروشیمی‌ها و وزارت نفت برای تأمین نیازهای بخش کشاورزی در حال پیگیری است.

کاظمی نژاد توسعه روستا بازارها را از برنامه‌های سازمان تعاون روستایی خبر داد و خاطر نشان کرد: این اقدام برای تقویت زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و کمک به کاهش فاصله قیمت محصولات از مزرعه تا سفره در دستور کار است.