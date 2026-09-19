پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در دامغان به دلیل نواقص بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با هدف صیانت از سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان، دو واحد صنفی متخلف در شهرستان دامغان با دستور قانونی پلمب شدند.

این واحدها شامل یک رستوران بین‌راهی و یک واحد عرضه لبنیات سنتی بودند که با وجود دریافت آموزش‌ها و تذکرات لازم از سوی بازرسان بهداشت محیط، نسبت به رفع نواقص و اصلاح وضعیت بهداشتی اقدام نکرده بودند.

بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در جریان نظارت‌های مستمر بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، موارد عدم رعایت ضوابط بهداشتی را شناسایی و مطابق مقررات قانونی با متخلفان برخورد کردند.

شبکه بهداشت و درمان دامغان تأکید کرده است نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی با هدف حفظ سلامت عمومی ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف و بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.