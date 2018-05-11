ممانعت ازانتشار بیانیه اروپادرانتقاد ازانتقال سفارت آمریکا به قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مجارستان، جمهوری چک و رومانی با همکاری رژیم صهیونیستی مانع از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در انتقاد از انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس اشغالی شدند.
بر اساس این گزارش، هدف فرانسه و چند کشور دیگر اتحادیه اروپا از انتشار این بیانیه نشان دادن موضع مشترک تمامی ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در مخالفت با انتقال سفارت آمریکا به قدس که قرار است دوشنبه انجام شود، بود.
پیشنویس این بیانیه سه بند داشته است. بند اول اینکه بیتالمقدس باید پایتخت رژیم صهیونیستی و کشور آینده فلسطین باشد. بند دوم اینکه آینده بیتالمقدس باید تنها از طریق مذاکره طرفها معین شود. و بند آخر اینکه اعضای اتحادیه اروپا به تبعیت از آمریکا سفارتخانههایشان را به بیتالمقدس منتقل نخواهند کرد.
یک دیپلمات اروپایی به کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: «مجارستان نمیخواست مستقیماً با ترامپ در بیفتند، جمهوری چک و رومانی هم انتقال سفارت خودشان به بیتالمقدس بر خلاف موضع اتحادیه اروپا را بررسی میکنند.»
گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا آذرماه گذشته اعلام کرده بود که دولتش قدس را به عنوان «پایتخت اسرائیل» به رسمیت میشناسد و سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل خواهد کرد.
