  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۹

نماینده پارلمان آلمان:

آمریکا استدلال موافقان برجام را جدی نمی گیرد

آمریکا استدلال موافقان برجام را جدی نمی گیرد

نماینده پارلمان و مشاور وزیر در امور خارجی آلمان در گفتگویی با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران تاکید کرد که واشنگتن استدلال متحدان در این باره را جدی نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیلس آنن» نماینده پارلمان و مشاور وزیر در امور خارجی آلمان در گفتگو با مجله اشپیگل با انتقاد از خروج واشنگتن از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای غرب با ایران یک تصمیم اشتباه بود که دستاوردها و پیامدهای جدی بلندمدتی بر مناسبات ما به همراه خواهد داشت. 

این نماینده سوسیال دموکرات آلمان که هفته گذشته دیدار و گفتگوهایی با مقامات آمریکا در واشنگتن انجام داده، در ادامه تاکید کرد: متاسف و متاثر هستم که بگویم در آمریکا تمایلی برای جدی گرفتن استدلال های متحدان در خصوص توافق هسته ای با ایران وجود ندارد. 

مشاور وزیر خارجه آلمان همچنین گفت: موضوع توافق هسته ای با ایران و خروج آمریکا به نقطه عطفی در مناسبات برلین- واشنگتن تبدیل شده و در حال حاضر با سیاست های دونالد ترامپ درباره مواردی مانند مناقشه تجاری و اختلاف درباره توافق هسته ای، پای منافع اصلی ما در میان است. 

کد مطلب 4293842
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها