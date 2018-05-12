آمریکا استدلال موافقان برجام را جدی نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیلس آنن» نماینده پارلمان و مشاور وزیر در امور خارجی آلمان در گفتگو با مجله اشپیگل با انتقاد از خروج واشنگتن از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای غرب با ایران یک تصمیم اشتباه بود که دستاوردها و پیامدهای جدی بلندمدتی بر مناسبات ما به همراه خواهد داشت.

این نماینده سوسیال دموکرات آلمان که هفته گذشته دیدار و گفتگوهایی با مقامات آمریکا در واشنگتن انجام داده، در ادامه تاکید کرد: متاسف و متاثر هستم که بگویم در آمریکا تمایلی برای جدی گرفتن استدلال های متحدان در خصوص توافق هسته ای با ایران وجود ندارد.

مشاور وزیر خارجه آلمان همچنین گفت: موضوع توافق هسته ای با ایران و خروج آمریکا به نقطه عطفی در مناسبات برلین- واشنگتن تبدیل شده و در حال حاضر با سیاست های دونالد ترامپ درباره مواردی مانند مناقشه تجاری و اختلاف درباره توافق هسته ای، پای منافع اصلی ما در میان است.