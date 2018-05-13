شهردار «بافت تاریخی» در گرگان تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی، شامگاه شنبه، در نطق پیش از دستور خود در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: برای مدیریت بافت تاریخی گرگان باید شهردار بافت تاریخی داشته باشیم، کسی که هم صاحب نظر بوده و هم کار عملی انجام داده باشد.

وی افزود: باید برای ترغیب سرمایه گذاری شهروندان در بافت تاریخی عوارض بازسازی خانه های تاریخی را رایگان کنیم.

ربیعی در خصوص تحولات سیاسی اخیر گفت: تحولات ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران دنیایی از تجربه و مقاومت مردم کشور ما است، هر روز استکبار جهانی راه و اندیشه جدیدی را برای به زانو درآوردن این ملت غیور به کار می گیرد ولی نتیجه ای جز یأس و ناامیدی برای آن ها ندارد.

خروج ایران از لیست تهدیدکنندگان امنیت جهانی

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: شکست نقشه های استکبار جزء در سایه اتحاد مردم ایران و هدایت مدبرانه رهبران انقلاب اتفاق نمی افتد و با این اتحاد ترفندهای سیاسی دشمنان راه به جایی نمی برد.

ربیعی گفت: مذاکرات برجام که شروع آن با اجازه رهبر معظم انقلاب بود، دارای موافقان و مخالفانی بود و دیدگاه های سیاسی این دو گروه دارای فراز و نشیب های و فاصله زیادی بود.

وی با بیان این که از کسانی که خود را تحلیل گر سیاسی می دانستند این فاصله بعید بود، افزود: بعد از پایان مذاکرات این مخالفت ها ادامه داشت این در حالی بود که اکثر شهروندان جامعه آن را درک می کردند.

ربیعی اذعان کرد: برجام دارای دستاوردهای زیادی برای کشور ما بود که یکی از آن ها که به عنوان یک کار دیپلماسی بزرگ از آن یاد می شود بود.

برجام به نفع آمریکا نبود

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: دیدگاه جهانی ایران را به عنوان یک کشور شرور و جنگ طلب به رسمیت می شناخت و این امر با اقدامات وزیر امور خارجه و همکاران برطرف و جایگاه ما در دنیا تغییر کرد.

ربیعی با بیان این که با برجام موقعیت ما در شورای امنیت تغییر کرد، گفت: آقای ظریف با دیپلماسی خردمندانه با این مذاکرات خدمت بزرگی به کشور کرد و ایران را از بند هفت شورای امنیت خارج کرد.

وی با بیان این که اگر برجام به نفع آمریکا بود چرا ترامپ آن را لغو کرد، افزود: حقانیت و راستی آزمایی ایران با این مذاکرات در جهان شناخته شد.

ربیعی در پایان گفت: باید برای این تلاش ها از وزیر امور خارجه کشور قدردانی و خیابانی را به نام وی نامگذاری کنیم.