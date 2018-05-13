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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مدال برنز مجتبی عابدینی در مسابقات جایزه بزرگ مسکو

مدال برنز مجتبی عابدینی در مسابقات جایزه بزرگ مسکو

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو با کسب مدال برنز برای مجتبی عابدینی همراه بود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو در حالی به پایان رسید که تیم پنج نفره ایران توسط مجتبی عابدینی صاحب مدال برنز شد. این شمشیرباز اسلحه سابر کشورمان پس از آنکه با شکست حریف کره ای خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت، در این مرحله مقابل نماینده دیگری ازکره جنوبی به نام «سانگوک» متحمل شکست ۱۵ به ۹ شد.

عابدینی با این شکست از صعود به فینال بازماند و به مدال برنز مشترک این رقابت ها بسنده کرد. 

علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی دیگر نمایندگان ایران در رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو بودند. تیم ایران با هدایت پیمان فخری در این رقابت ها شرکت داشت. 

کد مطلب 4294912
زینب حاجی حسینی

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