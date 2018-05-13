آثار استاد نصراله روشن به موزه هنر مشکین فام اهدا شد

حسن مشکین فام در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: استادنصراله روشن، نقاش سنتی «گچ نگار»، ٤ اثرخود شامل ٢ طرح و ٢ نقاشی را درجهت همکاری و حمایت خود به موزه هنرمشکین فام اهدا کرد.

این هنرمند نقاش و عکاس افزود: نصراله روشن ازاستادان پیشکسوت در زمینه هنر نقاشی روی گچ است که بیش از نیم قرن عمرخود را درزمینه این هنرسنتی وارزشمند صرف کرده وهمچنان با علاقه و توانایی و پشتکار به انجام این حرفه مشغول است.

مشکین فام در ادامه عنوان کرد: از نمونه آثار ارزشمند این استاد می توان به تابلوهای زیبا و همچنین بخشی از نقاشی های سقف ساختمان باغ عفیف آباد اشاره نمود که در دهه ١٣٤٠ با همکاری سایراستادان این رشته به زیبایی ترسیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه تاریخی فروغ الملک یا هنر مشکین فام در محله سنگ سیاه و بافت تاریخی شهر شیراز قرار دارد.