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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

قیس الخزعلی تاکید کرد:

سفارت آمریکا یکی از دلایل ضعف مشارکت عراقیها در انتخابات

سفارت آمریکا یکی از دلایل ضعف مشارکت عراقیها در انتخابات

دبیر کل عصائب اهل الحق اقدامات سفارت آمریکا در بغداد برای ایجاد ترس و وحشت در میان عراقی ها را یکی از دلایل ضعف مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، قیس الخزعلی، دبیر کل عصائب اهل الحق در پست توئیتری خود نوشت: یکی از دلایل کاهش میزان شرکت شهروندان عراقی در انتخابات پارلمانی، ترس و وحشتی بود که سفارت آمریکا در بغداد در میان مردم ایجاد کرد.

وی در ادامه افزود: با وجود ضعف مشارکت در این انتخابات که یکی از دلایل آن ترس و وحشتی بود که سفارت آمریکا از حملات داعش علیه مراکز اخذ رأی در میان مردم به وجود آورده اما بازهم به تمام مردم این کشور به مناسبت برگزاری پیروزمندانه این انتخابات تبریک می گوییم و امیدواریم که یک دولت به دور از فساد و سهمیه بندی تشکیل شود.

پیشتر سفارت آمریکا در بغداد نسبت به حملات احتمالی داعش علیه مراکز اخذ رأی هشدار داده بود.

کد مطلب 4295105

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