  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

مسابقه دو همگانی دانشگاهیان خراسان رضوی در مشهد برگزار می‌شود

مسابقه دو همگانی دانشگاهیان خراسان رضوی در مشهد برگزار می‌شود

مشهد- مسابقه دو همگانی ویژه دانشگاهیان خراسان رضوی به مناسبت روز بین‌المللی ورزش دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دو همگانی دانشگاهیان خراسان رضوی به همت هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان و با همکاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، روز پنجشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این مسابقه در مسافت ۲ کیلومتر و ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی در بخش آقایان برنامه‌ریزی شده است.

رقابت از ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشگاه فردوسی مشهد، محدوده میدان علوم آغاز خواهد شد و در پایان نیز به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام دانشگاه و شماره دانشجویی خود را به شماره ۰۹۹۳۸۴۳۰۴۳۹ پیامک کنند.

کد مطلب 6953005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه