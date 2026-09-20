به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دو همگانی دانشگاهیان خراسان رضوی به همت هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان و با همکاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، روز پنجشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این مسابقه در مسافت ۲ کیلومتر و ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی در بخش آقایان برنامه‌ریزی شده است.

رقابت از ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشگاه فردوسی مشهد، محدوده میدان علوم آغاز خواهد شد و در پایان نیز به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام دانشگاه و شماره دانشجویی خود را به شماره ۰۹۹۳۸۴۳۰۴۳۹ پیامک کنند.