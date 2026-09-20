اصلاح ۴۴۸ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: در دولت چهاردهم تاکنون ۴۴۸ کیلومتر از شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب کهگیلویه و بویراحمد با اعتباری بیش از یک هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان اصلاح و توسعه یافته است.

وی افزود: از این میزان، ۳۸۹ کیلومتر مربوط به شبکه‌های توزیع و ۵۹ کیلومتر مربوط به خطوط انتقال آب بوده است.

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرسودگی بخشی از شبکه‌های آبرسانی استان، گفت: بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب استان فرسوده است و یا توان تحمل فشار مناسب را ندارد.

رضایی همچنین از بهسازی ۸۷ حلقه چاه آب در استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۱۸ حلقه چاه در پنج ماه نخست امسال بهسازی شده است.

وی ادامه داد: اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی و بهسازی منابع تأمین آب با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان در نقاط مختلف استان در حال اجراست.