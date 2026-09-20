پلمب انبار غیرمجاز ضایعات دامی در اهواز و بازداشت متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فخری‌زاده عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی رصد مستمر و تشدید نظارت‌ها بر چرخه تأمین فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان این اداره از فعالیت غیرقانونی یک واحد نگهداری و انباشت ضایعات مرغ و ماهی در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن فعالیت این واحد افزود: فرد متخلف بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی و با نادیده گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی، اقدام به جمع‌آوری ضایعات از سطح شهر می‌کرد که با ورود کارشناسان دامپزشکی و همکاری دستگاه قضایی این مرکز غیرمجاز تعطیل شد.

سرپرست اداره دامپزشکی اهواز درباره خطرات جدی این گونه فعالیت‌ها تصریح کرد: ضایعات فرآورده‌های خام دامی در صورت نگهداری نامناسب، بستری خطرناک برای تکثیر عوامل بیماری‌زا و فساد میکروبی ایجاد می‌کنند که علاوه بر تهدید مستقیم سلامت عمومی شهروندان، موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی و انتقال بیماری به جمعیت‌های دامی می‌شود.

فخری‌زاده بر برخورد بدون اغماض با تهدیدکنندگان امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: پس از توقیف محموله، این انبار پلمب و متهم جهت طی مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شد؛ از شهروندان نیز تقاضا می‌شود هرگونه تخلف بهداشتی در این حوزه را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش کنند.