استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه به طور رسمی از آقای «مایتریپالا سیریسنا» رئیس جمهوری سریلانکا در مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد استقبال کرد.

روحانی و آقای "سیریسنا" در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، از یگان تشریفات مستقر در میدان سان دیدند.

قرار است روسای جمهور ایران و سریلانکا در خصوص گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه و مهمترین مسایل مورد علاقه طرفین با یکدیگر بحث و گفتگو کنند.

مذاکرات دوجانبه و نشست هیات های عالیرتبه ایران و سریلانکا به ریاست روسای جمهور دو کشور، از جمله برنامه های این سفر است.