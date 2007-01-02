به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر رسول دیناروند در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه محصولات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه ایران از نظر طب سنتی و گیاهی پیشینه ‌ای طولانی دارد ، این میزان سهم برای گیاهان دارویی بسیار ناچیز است.

وی خواستار توجه جدی به رشته طب گیاهی در آموزش پزشکی شد و اظهار داشت: اگر دانشکده‌ های داروسازی به گسترش علمی فرآورده‌ های گیاهی بپردازند ، می ‌توانیم میزان تولیدات گیاهان دارویی را تا پایان برنامه توسعه چهارم به ‪ ۱۰‬درصد افزایش دهیم تا مصرف این محصولات در کشور بالا رود.

دیناروند با اشاره به اینکه مصرف فرآورده‌های گیاهی برای ارتقاء سلامت مردم مفید است ، گفت: گسترش تولیدات محصولات گیاهان دارویی در رونق اقتصادی کشور و صادارت تاثیر بسزایی دارد.

وی توضیح داد: در حال حاضر برخی از فرآورده‌ های گیاهی منحصر به ایران است و کشورهای اروپایی و ژاپن مشتری این فرآورده ‌ها هستند.

معاون وزیر بهداشت ، میزان صادارت محصولات گیاهان دارویی را سالانه 15 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برای توسعه تولید و صادارت گیاهان دارویی فرآیند صدور مجوز تولید را آسان تر کرده ‌ایم به طوری که هم اکنون 218 فرآورده گیاهی مجوز تولید گرفته ‌اند.

دیناروند افزود: با توجه به اینکه اثربخشی گیاهان دارویی حتی از داروهای شیمیایی در درمان بیماری ها بیشتر است ، سعی داریم برخی از گیاهان دارویی را پوشش بیمه قرار دهیم تا مردم با بیمه بتوانند این گیاهان را تهیه کنند.

دیناروند در ادامه به بحث ممنوعیت عرضه دارو در سوپرمارکت ها اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون ، مکمل‌های غذایی و رژیمی صرفا باید در داروخانه‌ ها عرضه شوند.

وی به سوپرمارکت ها در همین رابطه هشدار داد که در دام گسترده‌ ای که شبکه‌ های قاچاق ایجاد کردند ، نیفتند و از عرضه مکمل ‌های غذایی و رژیمی خودداری کنند.

دیناروند تصریح کرد: مراحل بازرسی و نظارت بر سوپرمارکت ها آغاز شده است و اگر فروشنده ‌ای پس از چندین بار تذکر و اخطار باز اقدام به عرضه مکمل ‌های غذایی و رژیمی کند، باید جریمه نقدی پرداخت کند.