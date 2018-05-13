آیین‏ نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در نشست عصر امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آیین نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به تصویب رساند.

دولت این آیین ­نامه را با توجه به لزوم حمایت از حقوق شناسایی شده برای احزاب و با هدف حفظ امنیت و تأمین آزادی برای فعالیت ­های احزاب و گروه ­های سیاسی، جلوگیری از اقدامات غیر قانونی و مخل امنیت، حفظ امنیت اجتماعات و لزوم نظم‌ بخشی به فعالیت احزاب و نحوه اعمال مقررات از سوی دستگاه ‌های مجری تصویب کرد.

به موجب آیین­ نامه یاد شده، دبیران کل احزاب متقاضی برگزاری تجمع یا راهپیمایی باید تقاضای خود را که متضمن مواردی همچون اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و اعلام اسامی سخنرانان است، حداقل ۷۲ ساعت یا ۳ روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری مربوط ارایه کنند. رسیدگی در کمیسیون بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی و سایر قانون­ های موضوعه خواهد بود.

همچنین تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه ­ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع و فراخوان ­هایی که پس از صدور مجوز صورت می گیرد، باید در چارچوب مجوز صادر شده باشد.

مسئول تأمین امنیت تجمع­ ها و راهپیمایی­ های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه­ ها تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع ­ها و راهپیمایی ­های مذکور، ممنوع است.

*تصویب آیین‌نامه‌ درباره اماکن مذهبی در سال ۹۷

دولت با توجه به تکلیف قانونی خود در تصویب بودجه در خصوص مصرف وجوهی که سازمان اوقاف و امور خیریه از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد، آیین ­نامه چگونگی هزینه کرد این وجوه و جدول میزان حق­ الزحمه امین یا هیئت­ های امنای اماکن مذهبی سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

به موجب این آیین­ نامه، سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می­نماید، برای حمایت از برنامه ­های قرآنی، نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی، برنامه عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه در سال ۱۳۹۷ هزینه نماید.